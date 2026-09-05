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MiLB／亞運前絕好調！鄭宗哲3安猛打賞、林昱珉單場5K都逼近個人紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭宗哲今天敲出猛打賞，有機會突破個人3A單季最多安紀錄。林昱珉則是送出單場5K，距離個人3A新紀錄M1。 美聯社
鄭宗哲今天敲出猛打賞，有機會突破個人3A單季最多安紀錄。林昱珉則是送出單場5K，距離個人3A新紀錄M1。 美聯社

入選名古屋亞運國手的鄭宗哲林昱珉同日決好調！效力紅襪3A的鄭宗哲，今天面對藍鳥3A敲出相隔78天的單場3安猛打賞，有機會突破個人3A單季最多安紀錄。同樣在大聯盟農場打拼的響尾蛇3A左投林昱珉則是送出單場5K，距離個人3A新紀錄M1。

鄭宗哲今天擔任先發第9棒二壘手，在三、四、六局上的這前三個打席都敲出一壘安，上演猛打賞。可惜後續在七、九局上以出局作收。最終紅襪3A以9：0完封藍鳥3A，鄭宗哲繳出5打數3安的好成績，並且跑回本壘得到2分，賽後打擊率2成37、攻擊指數0.724。

而林昱珉則是今天在面對太空人3A的比賽中掛帥先發，首局就投出三上三下，不過第二局後遭遇亂流，先是投出保送並被連續安打狙擊失1分，三局下再挨陽春砲，接著四局下出現兩次保送及一壘安打丟掉第3分，在五局下製造滿壘危機並失掉第4分後退場，留下4.2局失4分飆5K成績單，賽後防禦率5.54。

值得一提的是，鄭宗哲和林昱珉都有望突破個人生涯紀錄，前者在本季累積敲出63安，距離去年71安的個人3A單季安打紀錄僅8安，後者則是累積投出85K，只要再1次三振就能改寫個人3A單季三振紀錄。

不過雖然兩人都入選亞運國手，也被南韓媒體列為最該警戒球員，不過正在為大聯盟打拚的兩人參賽機率可能不高，棒協今日開選訓會議，近日就會宣布替換人選。

鄭宗哲 林昱珉

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