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MLB／「拍賣哥」6局7K技壓費城人桑契斯！ 塞揚聲勢直逼釀酒人火球男

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾6局7K失2分好投助勇士擊敗費城人，更用84勝57敗的戰績擠下衛冕軍道奇，暫居國聯第2。 路透社
塞爾6局7K失2分好投助勇士擊敗費城人，更用84勝57敗的戰績擠下衛冕軍道奇，暫居國聯第2。 路透社

勇士今天在客場派出37歲資深強投塞爾（Chris Sale）對決費城人桑契斯（Cristopher Sánchez），上演「王牌左投大戰」，最終由「拍賣哥」技高一籌，6局7K失2分的優質先發表現幫助球隊5：2帶走勝利，更以84勝57敗的戰績擠下衛冕軍道奇，暫居國聯第2。

首局塞爾就展現塞揚強投實力，投出三上三下，雖然接下來第二、四局被波姆（Alec Bohm）用二壘安打和陽春砲狙擊失2分，但這也是他全場唯二失分。此外，這位老將強投在五局下賞給費城人當家巨星哈波（Bryce Harper）內野高飛球出局，讓他的個人最佳連續上壘紀錄停在35場。

桑契斯雖然吞下敗投，但也繳出6局5K失3分好投。 法新社
桑契斯雖然吞下敗投，但也繳出6局5K失3分好投。 法新社

而勇士除了王牌威風八面外，打線狀態也在線，二局上靠著保送與連續安打鯨吞3分，八局上工具人杜邦（Mauricio Dubón）又夯出兩分砲挹注火力，最終就以5：2解決費城人，並由塞爾拿下個人本季第14勝，賽後防禦率下修至2.10，至於桑契斯雖然吞下敗投，但也繳出6局5K失3分好投，賽後防禦率上升至2.58。

塞爾拿到本季第13勝，本季24場出賽只有一場丟超過3分，越老越強的他塞揚聲勢漸起，釀酒人「火球男」 米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）已不再是一枝獨秀，有機會在季末黃金交叉。

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