MLB／李灝宇本壘攻防撞傷退場 老虎更新傷情還好不嚴重！

老虎隊台灣內野手李灝宇今天與守護者隊雙重賽第2戰擔任先發第2棒、指定打擊，3局上敲安打替球隊打下第1分，但之後在本壘攻防中受傷退場，老虎隊隨後也更新消息指出，李灝宇是左小腿脛骨挫傷。

李灝宇在3局上第二打席敲出中間方向的穿越安打，替老虎隊打下1：0領先，隨後靠隊友二壘打護送上三壘，而托克森（Spencer Torkelson）接著擊出三壘滾地球，李灝宇衝回本壘，但被三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）傳本壘擋下。

李灝宇在本壘攻防過程與捕手相撞，之後就跪在地上雙手撐地，經過防護員查看後，一拐一拐地被攙扶著走下場，此戰提早退場休息。

美國媒體《CBS SPORTS》指出，從李灝宇當下的反應看起來，本來像是更嚴重的膝傷，然而老虎隊隨後也更新他的傷勢狀況，李灝宇是因為左小腿脛骨挫傷退場。

老虎隊雖在3局下攻下2分，5局上還將比數拉開為3：0，但最終沒能守住勝果。8局下守護者先靠澳洲狀元巴札納（Travis Bazzana）轟出追平2分砲，把比賽帶進延長賽，10局下巴札納再敲再見安打，以4：3逆轉勝，雙重賽連兩戰和老虎說再見。