MLB／李灝宇雙重賽都先發 G2敲安在本壘攻防撞傷膝蓋退場

老虎隊今天客場守護者隊進行雙重賽，李灝宇連兩戰先發上陣，首場比賽4打數無安打，第2戰在3局上敲出安打送回全隊第1分，但隨後卻在本壘攻防時與捕手相撞傷及膝蓋，一拐一拐地被攙扶著退場。

李灝宇在雙重賽首戰擔任先發第3棒、二壘手，首打席遭到三振出局，2局上在一、三壘有人時擊出雙殺打，但也讓三壘跑者回本壘攻下分數，李灝宇後兩打席沒安打，單場4支0。老虎隊雖前3局就取得6：1領先卻把分數花光，守護者在9局下靠洛奇歐（Brayan Rocchio）的再見陽春砲以7：6逆轉勝。

雙重賽第2場比賽，李灝宇繼續先發上陣，棒次被移往第2棒，以指定打擊身份上場，首打席在一壘有人時上場，擊出二壘方向的滾地球形成雙殺打。

3局上李灝宇在一、二壘有人時上場打擊，敲出中間方向的穿越安打，替老虎隊送回第1分，接著靠麥高尼格爾（Kevin McGonigle）的二壘打站上三壘。之後托克森（Spencer Torkelson）擊出三壘滾地球，李灝宇衝回本壘但被三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）傳本壘遭阻殺。

然而這次本壘攻防，李灝宇因和捕手有肢體碰撞，遭觸殺後他就疼痛得跪在地上，接著雖能自行起身走了幾步，但腳仍一拐一拐，接著又跪在地上接受防護員的查看，之後被攙扶著退場休息。稍後美國媒體也更新消息指出，他因膝蓋受傷退場。

此戰李灝宇2打數1安打，有1分打點，近5戰有4場貢獻打點，本季累積69支安打、37分打點，目前打擊率2成66、攻擊指數0.729。