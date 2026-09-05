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MLB／大谷翔平連兩天沒先發…進傷兵名單？羅伯茲：機會不大非不可能
道奇隊日籍球星大谷翔平因右二頭肌和右側頸部都有不適，昨天對上紅雀隊之戰休兵一天，而今天道奇與國民隊展開系列賽，大谷仍舊沒被排進先發名單中，這也是他本季首次連續兩天沒先發。
大谷翔平受到身體狀況影響，連兩場比賽沒出賽，其中昨天賽前沒有進行棒球活動，因此在比賽後段也沒有上場代打，今天繼續坐板凳。
總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，目前大谷翔平的狀態被列入「每日觀察」，接下來何時能出賽，還有待大谷翔平本人、羅伯茲及訓練團隊持續討論後做出決定。
然而是否會將他列入傷兵名單？羅伯茲說：「目前來說，我認為不會，機會不大，但也不是不可能。」
道奇總管戈梅斯（Brandon Gomes）則指出，道奇沒有理由在這時間點把大谷放進傷兵名單，「我認為讓大谷連續10天或幾天沒出現在先發名單中，這是我們希望不要做出的事情，這真的還沒列入我們的討論之中。」
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