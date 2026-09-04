MLB／正在傷害自己與道奇！美媒籲大谷：放下自尊進傷兵名單
大谷翔平最近出現傷勢，今天終於一整場休息。美國媒體《Fansided》質疑道奇沒把大谷放進傷兵名單的做法。
《Fansided》以「大谷的自尊心正在傷害自己與道奇」為題，討論大谷的現況。文章指出，大谷打擊的模樣明顯有些痛苦，甚至沒站上投手丘練投。目前來看，二刀流巨星的時光可能已經進入倒數。
報導提到，10月道奇勢必會期待大谷扮演重要的角色，如果有必要，他應該在9月好好休息，現在情況相當嚴重。
大谷過去被問到健康狀況時，幾乎都會回到沒問題，但道奇目前的安排與應對方式，顯示實際情況可能並非如此。最終判斷應由球隊來做，而不是由大谷自己決定。
文末指出，例行賽沒大谷道奇仍有能力贏球，而且目前國聯西區冠軍大致底定。季後賽要在沒大谷的情況下贏球，難度會高出許多。因此大谷應放下自尊，接受進入傷兵名單。從長遠來看，這對他自己和道奇更有幫助。
羅伯茲今天賽後談到大谷的出賽安排，「我還不知道明天會怎麼安排，今天他什麼都沒做，我們刻意不把計畫定死，想等明天再看他的身體狀況。」
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