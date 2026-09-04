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MLB／本季最強終結者？太空人海德一紀錄僅次道奇狄亞茲

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人隊守護神海德（Josh Hader）。 法新社
太空人隊守護神海德（Josh Hader）。 法新社

聯盟今天宣布，太空人隊守護神海德（Josh Hader）獲選美聯8月最佳救援投手。太空人隊今天又以6：2擊退白襪隊，雙方勝差只剩1.5場，太空人有望不用打外卡賽。

海德8月出賽13場0失分，14.1局只被敲4支安打，投出15次三振，7次救援機會全拿下。單月最佳救援投手獎2005年成立，這是海德生涯第9次奪下，排名史上第2，僅次道奇隊終結者狄亞茲（Edwin Díaz）。

現年32歲的海德因傷缺席本季前2個月，今年出賽38場，37.1局投出49K，22次救援機會全拿下，防禦率0.72，每局被上壘率0.67，被打擊率0.111。

季初太空人先發和牛棚人手都短缺，傷兵逐漸歸隊後，戰績也重回正軌。今天王牌投手布朗（Hunter Brown）6局失2分優質先發領軍，海德沒有出賽，就以6：2拿下勝利。

目前太空人戰績72勝69敗，領先美聯西區第2的遊騎兵隊2場。太空人落後美聯中區白襪1.5場，若能戰績超越白襪又維持美聯西區第1，將不用打美聯外卡賽。

太空人與白襪系列賽取得3勝1敗優勢，總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，「我們需要回到主場打出好表現，我認為確實做到了。我們投手表現也非常出色。球季這個階段，期待球員們打出像這個系列賽的內容，真的打得很好，這就是高品質棒球。」

太空人

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