MiLB／蘇嵐鴻1A4.2局狂飆9K 沙子宸高階1A中繼4局0失分

旅美運動家隊台灣投手沙子宸今天在小聯盟高階1A中繼登板，投4局無失分、有6次三振，拿下個人本季第3勝；聖地牙哥教士隊1A投手蘇嵐鴻先發4.2局飆9K、挨轟失2分，承擔敗投。

運動家隊高階1A今天與教士隊高階1A交手，兩隊前3局打完2比2平手，4局上沙子宸接替登板中繼，先連飆2次三振，雖因隊友守備失誤讓打者上壘，但接著製造滾地球出局、沒讓教士隊延續攻勢。

5局、6局沙子宸讓對手6上6下，7局上2人出局後被敲出安打，接著三振抓下此局第3個出局數，沙子宸總計用53球中繼投4局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，球隊終場以8比2搶勝，沙子宸拿下勝投。

聖地牙哥教士隊1A今天與西雅圖水手隊1A交手，教士隊派出台灣投手蘇嵐鴻先發，蘇嵐鴻開賽連抓13個出局數、沒讓對手有機會站上壘包。

直到5局上1人出局後，蘇嵐鴻先投出觸身球保送，2人出局被敲出2分砲後退場。蘇嵐鴻今天總計用64球先發投4.2局，飆出9次三振，挨轟失掉2分責失分，球隊終場以1比11吞敗，蘇嵐鴻承擔敗投、吞下個人本季1A層級第4敗。