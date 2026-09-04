MLB／前道奇球星「溥儀哥」加拿大虐菜！46場就刷新全壘打紀錄

前道奇隊球星「溥儀哥」普伊格（Yasiel Puig）已離開大聯盟多年，今年他在加拿大棒球聯盟繳出統治級成績，打破聯盟單季全壘打紀錄。

現年35歲的普伊格生涯從道奇起步，因極具觀賞性的球風和成績，生涯初期就受到許多球迷關注，國聯新人王票選第2，輸給費南德茲（José Fernández）。不過普伊格後來因態度及場外問題淡出聯盟，最後一次在大聯盟出賽是2019年。

普伊格7年大聯盟生涯累計打擊率0.277，敲出132支全壘打、415分打點與79次盜壘，曾在2014年入選國聯明星賽。

普伊格後來陸續效力韓國、墨西哥、委內瑞拉及多明尼加職業球隊，如今轉戰加拿大棒球聯盟多倫多楓葉隊，8月27日轟出本季第24支全壘打，打破聯盟單季紀錄。普伊格本季46場比賽，總共敲出24支全壘打、57分打點，打擊率0.410，OPS值1.454。

今年1月普伊格在洛杉磯出庭受審，面對「妨礙司法」及「對聯邦調查人員作出不實陳述」等指控，最高恐面臨20年刑期。普伊格堅稱自己無罪，強調「我想捍衛清白」。