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MLB／通知大谷休兵收到表情符號 羅伯茲：不會因為球衣上名字就排上場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平昨天在打擊區上吞下4K，今天移出先發打線，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前透露，大谷的右二頭肌和右側頸部都有不適，昨天賽後為此向醫療團隊回報，而自己在昨天就傳了訊息給大谷，通知他「你明天不會上」，收到大谷回應敬禮的emoji表情符號。

大谷的身體不適未見緩減，從原先影響投球，到現在連打擊都掉到谷底，昨天吞下4K後，他甩動自己的右臂、面露痛苦表情。

羅伯茲昨天賽後就提到，對自己來說，大谷的這些反應只是冰山一角，他在過去幾周已注意到，大谷和以往的狀態並不一樣。

羅伯茲昨天賽後已經通知大谷，今天不會出賽，並未給予討價還價的空間，而是直接宣布自己的決定，而大谷也只是回應了敬禮的表情符號。

羅伯茲表示，大谷會先每日觀察，不會進入傷兵名單，「他當然會想上場，但我不會因為他球衣背後的名字，就把他排上場。」

羅伯茲 大谷翔平 道奇

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