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MLB／睽違一個月 費爾柴德再被水手隊拉上大聯盟！

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
費爾柴德（Stuart Fairchild）。聯合報系資料照
費爾柴德（Stuart Fairchild）。聯合報系資料照

台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）重返大聯盟水手隊今天公布球員異動，將費爾柴德拉上大聯盟，並將羅布列斯（Victor Robles）列入家庭醫療緊急名單，而為清出40人名單空間，將戴維斯（Brennen Davis）放進60人傷兵名單中。

費爾柴德今年季中轉戰水手隊後，於8月2日升上大聯盟，在對上雙城隊的比賽中上場代跑，留下1場出賽紀錄，之後遭水手隊指定讓渡（DFA），通過讓渡程序選擇成為自由球員，並重新和水手隊簽下小聯盟約，回到水手3A出賽。

今年費爾柴德在水手3A出賽30場，104打數敲出30支安打，有5發全壘打，敲回19分打點，打擊率2成88，整體攻擊指數0.961，如今羅布列斯因家庭因素缺陣，重新被拉上大聯盟。

費爾柴德 大聯盟 水手

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