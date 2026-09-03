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MLB／大谷陷連12場未開轟低潮 道奇教頭將展開「休息」討論

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平今天吞下第4次三振後，甩了右手臂，臉上也露出痛苦表情。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）提到接下來讓大谷休息的可能性。

道奇先前承認大谷嘗試重返投手丘的過程中，身體狀況不理想，但未影響打擊，然而大谷已經陷入連12場未開轟大低潮。

羅伯茲今天賽後受訪時談到大谷的身體狀況：「我認為今晚只是冰山一角，其實過去幾周我就看到，他不像原本的自己。」

羅伯茲透露，將和大谷防護團隊一起討論身體狀況。讓大谷休1天，甚至是數天，目前都在考慮範圍內，不過羅伯茲不認為大谷需要進傷兵名單，「休1天、2天有沒有幫助？甚至休10天能不能讓他恢復到100％？我不知道答案。」

「以我們現在的情況來看，我想他只能想辦法撐過去，盡自己所能做到最好。我能做什麼？就是和他談談，讓他多休息、不要一直站著，試著恢復體力，讓身體狀況好一點，然後再讓他回到場上。」

大谷近期面臨多項身體問題，左膝痠痛是自7月3日後無法登板投球的主因。右二頭肌傷勢也持續存在，最初影響打擊，之後又影響投球。自8月8日重新啟動傳接球訓練後，大谷打擊率僅0.204，OPS值0.704，還吞下32次三振。

大谷和許多球星一樣不願意主動休息，羅伯茲表示，「我知道他覺得自己必須上場、必須待在先發打線。只要他還能站著，他就覺得自己應該打，我尊重這點。但如果他的身體感覺像我們肉眼看到的那樣，那其實對任何人都沒幫助，這就是我接下來要和他談的事。」

大谷翔平 道奇

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