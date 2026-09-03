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MLB／開刀一周後就不痛了！道奇帕赫斯恢復順利 預計幾天內開始揮棒
道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）日前因左手骨折進入10天傷兵名單，不過根據最新消息，他接受手術僅一周多，受傷的左手已完全沒有疼痛感，預計未來幾天能重新揮棒，正式進入復健下一階段。
《AM 570 LA Sports》記者瓦塞（David Vassegh）今日透露帕赫斯最新恢復進度，「帕赫斯在一周多前接受左手手術後，目前已經沒有疼痛感。帕赫斯將在接下來幾天開始揮棒，正式展開循序漸進的揮棒復健計畫。」
最初預估帕赫斯需休養4至5周，因此現階段距離正式回歸仍有一段時間，道奇也尚未確定他的復出日期。按照原先時程，他仍有可能缺席剩餘例行賽，將回歸目標直接放在季後賽。
帕赫斯是在8月面對海盜的比賽中遭遇意外，當時海盜火球投手錢德勒（Bubba Chandler）的速球直接擊中他的手部，最終確認出現骨折並接受手術。
25歲的帕赫斯本季迎來生涯突破，並首度入選明星賽，128場比賽累計550個打席，繳出2成72打擊率、3成38上壘率與4成58長打率，另有21轟、80分打點、45次保送與12次盜壘。
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