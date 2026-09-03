快訊

續任清大校長第3天赴美覓職…教授籲直球對決 高為元10日親上火線說明

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／紅雀教頭坦言開賽失3分完了 全隊上下未放棄破解山本球路

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅雀第9棒游擊手薩格斯成為今天贏球最大功臣。 路透
紅雀第9棒游擊手薩格斯成為今天贏球最大功臣。 路透

紅雀隊昨天狂揮13支安打、包括5支全壘打，以13：8大勝道奇隊，今天對決山本由伸前5局完全熄火，最後拚到延長10局又以8：6獲勝，第9棒游擊手薩格斯（Thomas Saggese）成為贏球最大功臣，他說：「付出很多努力，如今能享受到這些辛勤耕耘的成果，我心懷感激。」

紅雀菜鳥投手馬茲（Brycen Mautz）開賽保送大谷翔平、對艾德曼（Tommy Edman）投出觸身球，再被弗里曼（Freddie Freeman）轟出3分砲，只投4人次就失3分，總教練馬莫（Oliver Marmol）說：「比賽剛開始就丟了3分，很容易讓人覺得完了，這下子麻煩了。」

紅雀打線面對山本，前5局都是3上3下，未有安打、只獲1次保送，6局上首名打者費米恩（Jose Fermin）終於揮出一壘打，1出局後薩格斯看到第1球就出棒，把94英里伸卡球轟成中外野兩分砲，7局上伯納爾（Leonardo Bernal）也轟出兩分砲，讓山本投完這半局退場，兩隊打完9局5：5平手。

延長10局上，薩格斯內野安打攻下超前分，紅雀這半局連續3安攻下3分，讓道奇無法挽回戰局，薩格斯8月30日重返大聯盟後，最近4場比賽12打數7安打，攻下6分打點，昨天對道奇轟出雙響砲，今天追加本季第4轟，成為2011年普荷斯（Albert Pujols）之後，近15年首位在道奇球場兩戰3轟的紅雀球員。

紅雀本季對戰道奇4勝1敗，明天最後一次交手不管勝負，整季對戰確定占優勢，目前70勝70敗也重返5成勝率，國聯外卡暫居第6，離排名第3的響尾蛇隊3.5場勝差，還有機會拚季後賽門票。

馬莫表示，儘管最初面對山本進攻成效有限，但全隊上下始終沒有放棄，不斷討論如何應變，最終還是成功從他手中揮出一些安打，「即便落後3分也沒有驚慌失措，這正是你所珍視，並希望在團隊進一步發揚的特質。」

紅雀 MLB 道奇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／山本由伸從無安打突然挨兩轟 大谷單場吞4K道奇又輸紅雀

MLB／日媒形容山本由伸6局起急轉直下 離場搖頭嘆息不滿表現

MLB／道奇5局就被紅雀開魯閣吞敗！大谷右手肘挨球吻、腳不舒服退場

MLB／小葛雷諾單場5打點本季最猛 藍鳥教頭坦言讓大家鬆了一口氣

相關新聞

MLB／大谷翔平真的不對勁！近51打數僅7安 羅伯茲示警：身體明顯在代償

道奇球星大谷翔平自7月4日後就因膝蓋問題未再登板投球，如今就連打擊表現也明顯下滑。總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今日以6：8不敵紅雀後坦言，大谷目前的揮棒「明顯不是原本的他」，球隊也將進一步確認他的身體狀況。

MLB／日媒形容山本由伸6局起急轉直下 離場搖頭嘆息不滿表現

道奇隊日本強投山本由伸今天一度主宰戰場，卻從無安打比賽變成連挨兩支全壘打，也讓紅雀隊有機會把比賽帶到延長10局，終場以8：6獲勝，本季對戰4勝1敗；日本媒體「日刊體育」指出，山本的表現從第6局開始急轉直下，賽後深感懊悔，對自己的表現非常失望。

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

老虎隊今天對雙城隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇又有好表現，5局上揮出安打攻下1分打點、跑回1分，系列賽連續3場都有打點，老虎打到延長12局以11：6獲勝，終止3連敗，也讓雙城中斷3連勝。

MLB／李灝宇明年能當老虎固定先發？美媒長文分析優點及2大缺點

老虎隊台灣好手李灝宇最近持續繳出穩定表現，美國媒體《Bless You Boys》9月1日發長文分析，李灝宇2027年賽季留在老虎先發陣容的可能性。整體內容看好李灝宇搶下先發，但守備和選球紀律需要改善。

MLB／開刀一周後就不痛了！道奇帕赫斯恢復順利 預計幾天內開始揮棒

道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）日前因左手骨折進入10天傷兵名單，不過根據最新消息，他接受手術僅一周多，受傷的左手已完全沒有疼痛感，預計未來幾天能重新揮棒，正式進入復健下一階段。

MLB／釀酒人火球男罩門竟是「投手丘」？米蕭洛斯基罕見失5分：有些事我不想說

釀酒人王牌火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今日僅投4局就掉5分，但最終仍在客場以9：5擊敗小熊，米蕭洛斯基也在賽後談到罕見失常的原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。