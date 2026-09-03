MLB／紅雀教頭坦言開賽失3分完了 全隊上下未放棄破解山本球路

紅雀隊昨天狂揮13支安打、包括5支全壘打，以13：8大勝道奇隊，今天對決山本由伸前5局完全熄火，最後拚到延長10局又以8：6獲勝，第9棒游擊手薩格斯（Thomas Saggese）成為贏球最大功臣，他說：「付出很多努力，如今能享受到這些辛勤耕耘的成果，我心懷感激。」

紅雀菜鳥投手馬茲（Brycen Mautz）開賽保送大谷翔平、對艾德曼（Tommy Edman）投出觸身球，再被弗里曼（Freddie Freeman）轟出3分砲，只投4人次就失3分，總教練馬莫（Oliver Marmol）說：「比賽剛開始就丟了3分，很容易讓人覺得完了，這下子麻煩了。」

紅雀打線面對山本，前5局都是3上3下，未有安打、只獲1次保送，6局上首名打者費米恩（Jose Fermin）終於揮出一壘打，1出局後薩格斯看到第1球就出棒，把94英里伸卡球轟成中外野兩分砲，7局上伯納爾（Leonardo Bernal）也轟出兩分砲，讓山本投完這半局退場，兩隊打完9局5：5平手。

延長10局上，薩格斯內野安打攻下超前分，紅雀這半局連續3安攻下3分，讓道奇無法挽回戰局，薩格斯8月30日重返大聯盟後，最近4場比賽12打數7安打，攻下6分打點，昨天對道奇轟出雙響砲，今天追加本季第4轟，成為2011年普荷斯（Albert Pujols）之後，近15年首位在道奇球場兩戰3轟的紅雀球員。

紅雀本季對戰道奇4勝1敗，明天最後一次交手不管勝負，整季對戰確定占優勢，目前70勝70敗也重返5成勝率，國聯外卡暫居第6，離排名第3的響尾蛇隊3.5場勝差，還有機會拚季後賽門票。

馬莫表示，儘管最初面對山本進攻成效有限，但全隊上下始終沒有放棄，不斷討論如何應變，最終還是成功從他手中揮出一些安打，「即便落後3分也沒有驚慌失措，這正是你所珍視，並希望在團隊進一步發揚的特質。」