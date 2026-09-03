MLB／道奇7月後26勝27敗、排名被勇士超越 教頭：沒時間沮喪

道奇隊今天以6：8不敵紅雀隊，同時今天勇士隊贏球，道奇排名落到國聯第3，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調，沒有時間去沮喪。

道奇7月後戰績26勝27敗，目前戰績國聯第3，如果維持這個排名，將和去年一樣要打外卡賽。羅伯茲受訪時直言，「我不認為現在還有時間沉浸在失望之中，我想也沒有人會在乎這些。我們就是必須拿出表現，確實執行該做的事，然後贏下比賽。」

道奇去年7、8月也只有25勝27敗，但9月繳出15勝10敗戰績，道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）表示：「我們什麼都經歷過，也什麼都看過。我們曾被逼到牆角，在非贏不可的時候，必須想辦法把比賽拿下來。這是一支韌性非常強的球隊，現在也開始能看見打線逐漸有活力，我相信接下來會有好事發生。」

大谷翔平目前已經連12場比賽未開轟，羅伯茲受訪時表態，考慮讓大谷休息，確保他在季後賽前恢復到100%狀態。