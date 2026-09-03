MLB／大谷翔平真的不對勁！近51打數僅7安 羅伯茲示警：身體明顯在代償

道奇球星大谷翔平自7月4日後就因膝蓋問題未再登板投球，如今就連打擊表現也明顯下滑。總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今日以6：8不敵紅雀後坦言，大谷目前的揮棒「明顯不是原本的他」，球隊也將進一步確認他的身體狀況。

「我們會試著真正弄清楚他目前的身體狀況。很明顯，他現在的揮棒不是我們熟悉的那個樣子。顯然，他的身體正在做出一些代償。」

所謂「代償」通常是指身體某個部位受到不適、活動度或力量影響後，為了完成原本的動作，其他部位或動作模式必須額外補償。

大谷過去兩個月持續受到膝蓋問題影響，道奇雖暫停他的投手工作，但仍認為他的身體狀況足以繼續以指定打擊身分出賽。

然而近期大谷在打擊端陷入明顯低潮，自8月19日以來，大谷累計51打數僅敲出7支安打，OPS低至0.545。

今日面對紅雀，大谷更是4打數沒有安打。延長賽10局、道奇以5：8落後3分時，大谷在關鍵打席遭到三振，最終球隊以6：8吞下敗仗。