MiLB／柯敬賢1A敲第21轟 潘文輝2A奪第5次中繼成功

美國職棒小聯盟（MiLB）道奇隊1A台灣野手柯敬賢今天敲出本季第21轟，近3場出賽2轟手感正燙；費城人隊台灣火球男潘文輝則是1局無失分，摘下本季在2A的第5次中繼成功。

效力洛杉磯道奇隊1A的柯敬賢今天先發第2棒、右外野手，全場4打數敲出2支安打，分別是首局的陽春砲，以及4局下的一壘安打，另外有1次三振、1次四壞保送，賽後打擊率2成65，球隊最終以7比10敗給洛杉磯天使隊1A。

效力費城費城人隊2A的潘文輝今天在8局下、球隊5比3領先時登板，用20球投完1局，被敲1支安打、飆出2次三振無失分，守住領先優勢，幫助球隊最終以5比3勝出。

舊金山巨人隊1A的李晨薰今天後援2局失1分，賽後防禦率1.47；他在7局下登板時，球隊以1比5落後科羅拉多洛磯隊1A，雖然因保送、捕手牽制失誤讓對手上二壘，但有驚無險；第8局續投則是因為二壘安打、犧牲觸擊讓對手上三壘，隨後暴投而掉分，最終巨人隊1A以2比6輸球。