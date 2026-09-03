MLB／日媒形容山本由伸6局起急轉直下 離場搖頭嘆息不滿表現

道奇隊日本強投山本由伸今天一度主宰戰場，卻從無安打比賽變成連挨兩支全壘打，也讓紅雀隊有機會把比賽帶到延長10局，終場以8：6獲勝，本季對戰4勝1敗；日本媒體「日刊體育」指出，山本的表現從第6局開始急轉直下，賽後深感懊悔，對自己的表現非常失望。

山本前5局未被揮出安打，3局上保送費米恩（Jose Fermin）但製造雙殺，連續5個半局讓紅雀3上3下，不料6局上被費米恩揮出一壘打破功，再被薩格斯（Thomas Saggese）轟出兩分砲。

山本7局上又出狀況，先被沃克（Jordan Walker）揮出二壘打，再被伯納爾（Leonardo Bernal）轟出兩分砲，投完7局退場5：4領先；道奇後援投手史考特（Tanner Scott）8局上失1分，山本無關勝敗，本季戰績12勝8敗、防禦率2.67。

這是山本在明星賽後8場先發，首次單場失分達到4分，也是本季第4次；日刊體育指出，山本前5局速球、變化球精準無比，投出無安打比賽，但第6、7局分別被擊出兩分全壘打，離場時搖頭嘆息，顯然對比賽結果非常不滿。

「非常失望，因為被轟出兩支全壘打。」山本表示，先讓打者上壘，然後又犯錯，把球投到很容易被打出長打的位置，覺得很沮喪。

道奇打線面對紅雀菜鳥投手馬茲（Brycen Mautz），1局下大谷翔平獲保送、艾德曼（Tommy Edman）觸身球，接著弗里曼（Freddie Freeman）轟出3分砲，開賽只打4人次就以3：0領先；道奇官網指出，打線開局火熱，隨後卻陷入低迷，在得點圈有人時18次打數只有1支安打，並留下13個殘壘，因為錯失擴大領先優勢的良機，最終付出代價，從7月2日以來戰績26勝27敗。