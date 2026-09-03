MLB／釀酒人火球男罩門竟是「投手丘」？米蕭洛斯基罕見失5分：有些事我不想說

釀酒人王牌火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今日僅投4局就掉5分，但最終仍在客場以9：5擊敗小熊，米蕭洛斯基也在賽後談到罕見失常的原因。

「我的感覺並不好，真的不太舒服。整場感覺都濕濕軟軟的，天氣確實造成影響，所以我沒有辦法好好握住球，但我只能想辦法撐下去。」

米蕭洛斯基坦言，當投手開始不信任自己的腳步與動作時，很容易連帶影響控球，「你會開始懷疑所有事情，然後試著把每一球投得太用力，又想把每一球都投得太精準。你必須讓自己冷靜下來，找到撐過去的方法。」

有趣的是，當媒體繼續追問還能如何改善時，米蕭洛斯基似乎有所保留，「對，我們還有很多事情可以做。有些東西我不能告訴你們，而且老實說，我也真的不想說。」

事實上問題不只有握球，由於米蕭洛斯基投球時跨步距離比多數投手更長，他的前腳會落在投手丘較靠下的位置，因此客場投手丘的土質與穩定程度，對他的投球動作影響尤其明顯。

日前作客紐約面對大都會的雨戰時，這個問題就曾嚴重困擾他，本季作客天使甚至上季在辛辛那提時，球隊也曾要求場務人員特別加固他前腳落地區域的土壤。

為了適應不同投手丘，米蕭洛斯基本周甚至做出改變。他原本周二應在牛棚進行20球的兩場先發間調整，這次卻直接登上球場正式比賽使用的投手丘練投，希望提前熟悉腳感。

投手教練胡克（Chris Hook）對此示，「這就是希望讓他提前找到感覺，而且小熊方面也非常配合，我覺得這是最棒的地方。」

總教練墨菲（Pat Murphy）則認為，這次失常反而可能成為這名年輕王牌的重要經驗，「他會從這場比賽學到東西。他今天沒有辦法控制好自己的速球，所以只能不斷想辦法閃躲、周旋。他沒有最完美的投球機制，而這會是他未來非常重要的一課。」

值得一提的是，這是米蕭洛斯基本季第一次單場失掉超過3分自責分，自1913年兩聯盟正式採用自責分紀錄以來，在不計「開局投手」的情況下，米蕭洛斯基開季連續25場先發都將自責分控制在3分以下，並列史上第3長紀錄，如今這項驚人紀錄也正式中斷。

釀酒人最終以9：5收下勝利，不僅連續第2戰逆轉小熊，本季對戰也取得6勝3敗優勢。球隊在例行賽剩下22場的情況下，已將國聯中區領先小熊的差距拉開至9場，只要剩餘4場直接對決再拿下其中1勝，就能確定取得雙方戰績相同時的對戰優勢。