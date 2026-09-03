快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／小葛雷諾單場5打點本季最猛 藍鳥教頭坦言讓大家鬆了一口氣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾。 法新社
小葛雷諾。 法新社

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季陷入大低潮，今天對守護者隊之戰火力大爆發，全場4打數3安打、本季第8轟出爐，攻下5分打點也創本季單場最佳紀錄，領軍藍鳥11：0大勝，官網直言：「這是否代表優質Vladdy回歸？」

藍鳥打線今天狂揮15支安打，小葛雷諾首局揮出二壘打，攻下全隊第1分，2局上轟出左外野方向406英尺3分砲，6局上追加1分打點安打，全場包辦7個壘打數；藍鳥先發投手希斯（Dylan Cease）投6局只被揮出4支安打，優質表現奪下本季第10勝，生涯8年第4次達到單季二位數勝投。

小葛雷諾重現打擊破壞力，讓在客場觀戰的藍鳥球迷不斷爆出歡呼聲，總教練史奈德（John Schneider）說：「大家一直支持小葛雷諾，我一整年力挺、未來也會繼續，小葛今天的表現讓所有人都鬆了一口氣，希望他能保持這種狀態。」

藍鳥今天先發名單只有岡本和真、柯克（Alejandro Kirk）未揮出安打，兩人合計9次打數掛零、吞下5次三振，岡本4次打數吞下3K，不過目前28轟、78分打點仍居藍鳥雙冠王。

藍鳥目前戰績69勝71敗，在美聯外卡和金鶯、遊騎兵隊並列第4，落後守護者（70勝69敗）1.5場勝差，還有機會爭取季後賽門票，小葛雷諾接下來表現相當重要。

小葛雷諾 藍鳥 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／美聯塞揚鹿死誰手？洋基少主寫史上首見紀錄 藍鳥希斯6局好投

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

MLB／最強投手被最強打線打爆！米蕭洛斯基4局失5分神紀錄中斷

相關新聞

MLB／山本由伸從無安打突然挨兩轟 大谷單場吞4K道奇又輸紅雀

山本由伸今天一度主宰戰場，對紅雀隊投完前5局未被揮出安打，接下來兩局卻被轟出兩支兩分砲，挑戰本季第13勝未成；道奇隊被逼到延長賽後，10局上失3分種下敗因，終場以6：8落敗，輸掉3連戰前兩戰。

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

老虎隊今天對雙城隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇又有好表現，5局上揮出安打攻下1分打點、跑回1分，系列賽連續3場都有打點，老虎打到延長12局以11：6獲勝，終止3連敗，也讓雙城中斷3連勝。

MLB／李灝宇明年能當老虎固定先發？美媒長文分析優點及2大缺點

老虎隊台灣好手李灝宇最近持續繳出穩定表現，美國媒體《Bless You Boys》9月1日發長文分析，李灝宇2027年賽季留在老虎先發陣容的可能性。整體內容看好李灝宇搶下先發，但守備和選球紀律需要改善。

MLB／「投手大谷」可能關機！羅伯茲不說死：能投一局都有價值

大谷翔平本季是否還會站上投手丘，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）給出最新消息，坦言讓「投手大谷」關機到季末已成為球隊考慮的選項之一，不過道奇也沒有設定最後期限。

MLB／日媒形容山本由伸6局起急轉直下 離場搖頭嘆息不滿表現

道奇隊日本強投山本由伸今天一度主宰戰場，卻從無安打比賽變成連挨兩支全壘打，也讓紅雀隊有機會把比賽帶到延長10局，終場以8：6獲勝，本季對戰4勝1敗；日本媒體「日刊體育」指出，山本的表現從第6局開始急轉直下，賽後深感懊悔，對自己的表現非常失望。

MLB／小葛雷諾單場5打點本季最猛 藍鳥教頭坦言讓大家鬆了一口氣

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季陷入大低潮，今天對守護者隊之戰火力大爆發，全場4打數3安打、本季第8轟出爐，攻下5分打點也創本季單場最佳紀錄，領軍藍鳥11：0大勝，官網直言：「這是否代表優質Vladdy回歸？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。