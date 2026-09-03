MLB／小葛雷諾單場5打點本季最猛 藍鳥教頭坦言讓大家鬆了一口氣

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季陷入大低潮，今天對守護者隊之戰火力大爆發，全場4打數3安打、本季第8轟出爐，攻下5分打點也創本季單場最佳紀錄，領軍藍鳥11：0大勝，官網直言：「這是否代表優質Vladdy回歸？」

藍鳥打線今天狂揮15支安打，小葛雷諾首局揮出二壘打，攻下全隊第1分，2局上轟出左外野方向406英尺3分砲，6局上追加1分打點安打，全場包辦7個壘打數；藍鳥先發投手希斯（Dylan Cease）投6局只被揮出4支安打，優質表現奪下本季第10勝，生涯8年第4次達到單季二位數勝投。

小葛雷諾重現打擊破壞力，讓在客場觀戰的藍鳥球迷不斷爆出歡呼聲，總教練史奈德（John Schneider）說：「大家一直支持小葛雷諾，我一整年力挺、未來也會繼續，小葛今天的表現讓所有人都鬆了一口氣，希望他能保持這種狀態。」

藍鳥今天先發名單只有岡本和真、柯克（Alejandro Kirk）未揮出安打，兩人合計9次打數掛零、吞下5次三振，岡本4次打數吞下3K，不過目前28轟、78分打點仍居藍鳥雙冠王。

藍鳥目前戰績69勝71敗，在美聯外卡和金鶯、遊騎兵隊並列第4，落後守護者（70勝69敗）1.5場勝差，還有機會爭取季後賽門票，小葛雷諾接下來表現相當重要。