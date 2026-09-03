MLB／李灝宇明年能當老虎固定先發？美媒長文分析優點及2大缺點

老虎隊台灣好手李灝宇最近持續繳出穩定表現，美國媒體《Bless You Boys》9月1日發長文分析，李灝宇2027年賽季留在老虎先發陣容的可能性。整體內容看好李灝宇搶下先發，但守備和選球紀律需要改善。

報導指出，老虎本季許多新秀升上大聯盟，李灝宇是除麥戈尼格（Kevin McGonigle）之外，獲得最多出賽機會的老虎新秀，第一次升大聯盟期間，李灝宇狀況不好，打擊率僅0.205，雖展現長打能力，但三振率27.6%，保送率僅4.6%，wRC+僅59（聯盟平均值100）。

6月中重回大聯盟後，李灝宇在打擊區更穩定且更有自信，打擊率0.301，OPS值.802，wRC+122。三振率降到19.3%，保送率升至7.3%，李灝宇長打能力、選球紀律與比賽強度都逐漸展現出來，很少浪費打席，開始像小聯盟一樣，常把球打向球場各方向，整季下來李灝宇wRC+剛好是100，明顯往好的方向發展。

目前李灝宇還沒完全把自己優異的原始長打力量，轉化成比賽中的全壘打產量，這也是未來大家希望看到的地方。不過大聯盟出賽時間約半季，李灝宇就敲出7轟，整體長打產出大致為聯盟平均，單看打擊能力，已經很有機會鎖定2027年開幕戰名單。

李灝宇在打擊方面能做很多事，一壘有人時可以把球打向右半邊推進跑者，也能把球拉向左外野邊線。加上擊球初速能超過112英里，未來再多把幾顆球拉高拉向左半邊，長打潛力仍相當充足。如果還想繼續進步，李灝宇最需改善的是追打壞球比例。

李灝宇還有另一個令人期待的地方，就是目前面對右投竟然比對左投還要好很多。以一名右打者來說，現在就能對右投打出這麼好的成績，對出賽時間與未來成為老虎固定先發都有正面的意義。

李灝宇。 路透

守備方面，仍是李灝宇目前最大的缺點，以一名身材厚實、速度大約平均的球員來說，他的移動能力其實不差，臂力也很夠。問題就是手套，本季出現太多明顯可以避免的失誤，公平來說，老虎沒讓他的守備工作變簡單，因為他一直在二壘與三壘之間輪替。

李灝宇過去就有接球不夠柔軟的問題，移動中處理球更容易出狀況，升上大聯盟後，這個問題看起來更加明顯。本季大約守55場二壘，22場三壘，二壘的出局製造值（OAA）-5，守備失分挽救值（DRS）-3；三壘則是OAA-4、DRS-1。

今年李灝宇最重要的課題，就是改善處理球的穩定度。李灝宇已展現令人期待的打擊內容，大聯盟前景相當不錯。但如果想每天固定先發、真正成為打線主力，要讓總教練相信，不會關鍵時刻把該處理好的球搞砸。如果李灝宇能改善守備，並重新找回在3A時更好的選球紀律，那老虎可能已經找到可以每天先發的好球員。