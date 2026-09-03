MLB／曾用「再見轟」淘汰紅雀！泰勒重返道奇開球 羅伯茲回憶：美好的夜晚

前道奇工具人泰勒（Chris Taylor）今日重返熟悉的道奇球場擔任開球嘉賓，而對手就是曾被他在季後賽用再見全壘打淘汰的紅雀，賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）他談起2021年那個令人難忘的夜晚。

「對啊，那真的是一個美好的夜晚。這真的很棒，很高興能看到這一幕，也很期待再見到泰勒。泰勒是一名非常棒的道奇球員，執教他是一件很有趣的事情，而且他真的很好帶。他就是一名真正的棒球員，球風強悍。」

羅伯茲也特別提到，泰勒的貢獻不只發生在球場上，他與妻子瑪麗（Mary）長期投入慈善活動，同樣讓人留下深刻印象。

「他和妻子瑪麗在場外透過慈善活動做了很多事情，所以能夠再次看到他回來、再次看到泰勒真的很棒。希望我們還能讓他說幾句話。老天，這傢伙真的替道奇敲出了太多關鍵安打，都是非常、非常重要的安打。」

回顧當時，2021年國聯外卡戰，道奇與紅雀一路僵持，泰勒在9局下兩出局時轟出石破天驚的兩分再見全壘打，幫助道奇淘汰紅雀、挺進下一輪，成為他效力洛杉磯期間最經典的畫面之一。

而泰勒那年季後賽的瘋狂演出還沒有結束，當時道奇在國聯冠軍賽陷入1勝3負的淘汰邊緣，泰勒全場5打數敲出4安打、灌進6分打點，包含單場3發全壘打，他成為大聯盟季後賽史上第11位單場三響砲的球員，

泰勒生涯身披道奇戰袍共出賽1007場，繳出2成50打擊率、3成30上壘率與4成31長打率，另有108發全壘打。