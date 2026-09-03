快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸從無安打突然挨兩轟 大谷單場吞4K道奇又輸紅雀

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

山本由伸今天一度主宰戰場，對紅雀隊投完前5局未被揮出安打，接下來兩局卻被轟出兩支兩分砲，挑戰本季第13勝未成；道奇隊被逼到延長賽後，10局上失3分種下敗因，終場以6：8落敗，輸掉3連戰前兩戰。

道奇打線面對紅雀菜鳥投手馬茲（Brycen Mautz），大谷翔平首局首打席獲保送，艾德曼（Tommy Edman）觸身球形成一、二壘有人，弗里曼（Freddie Freeman）轟出中外野方向416英尺全壘打，本季第16轟出爐，也是繼7月5日對教士隊之戰後，等了近兩個月再度出現全壘打。

山本前5局都讓紅雀3上3下，未被揮出安打、只投出1次保送，但6局上面對首名打者費米恩（Jose Fermin）破功，被揮出一壘打，1出局後再被薩格斯（Thomas Saggese）轟出兩分砲，紅雀追成2：3。

道奇6局下再展攻勢，艾德曼面對紅雀後援投手索里安諾（George Soriano）揮出安打，貝茲（Mookie Betts）轟出兩分砲，本季第17轟幫助球隊取得5：2領先。

但山本7局上又出狀況，先被沃克（Jordan Walker）揮出二壘打，再被伯納爾（Leonardo Bernal）轟出兩分砲，投完這半局退場，先發7局被揮出5支安打、失4分，投出8次三振、兩次保送，本季挨18轟再創個人單季最高紀錄。

道奇8局上推出史考特（Tanner Scott）投球，被貝耶茲（Joshua Baez）揮出二壘打，再因高飛犧牲打失1分，比數形成5：5，山本勝投也飛了，本季戰績停在12勝8敗，防禦率從2.56升至2.67。

兩隊進入延長賽後，紅雀10局上面對道奇第4任投手史都華（Brock Stewart）突破僵局，喬奇（Nathan Church）、薩格斯、貝耶茲連續3支安打攻下3分，打下江山。

大谷翔平仍未甩掉低潮，此役4次打數全部吞下三振，只在1局下獲保送、得分，已經連續12場比賽未有全壘打、打點，本季打擊率掉到2成79，繼續停在30轟、80分打點。

道奇此役落敗後，本季戰績82勝57敗，落後勇士隊（83勝57敗）半場勝差，國聯排名第3，進入季後賽仍有可能從外卡系列賽打起。

道奇 山本由伸 紅雀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／道奇5局就被紅雀開魯閣吞敗！大谷右手肘挨球吻、腳不舒服退場

MLB／鄧愷威0：0登板K掉村上宗隆 中繼2局失3分吞本季第7敗

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

中職／黃暐傑先發5.1局失3分無緣首勝 李勛傑10局再見安屠龍

相關新聞

MLB／山本由伸從無安打突然挨兩轟 大谷單場吞4K道奇又輸紅雀

山本由伸今天一度主宰戰場，對紅雀隊投完前5局未被揮出安打，接下來兩局卻被轟出兩支兩分砲，挑戰本季第13勝未成；道奇隊被逼到延長賽後，10局上失3分種下敗因，終場以6：8落敗，輸掉3連戰前兩戰。

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

老虎隊今天對雙城隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇又有好表現，5局上揮出安打攻下1分打點、跑回1分，系列賽連續3場都有打點，老虎打到延長12局以11：6獲勝，終止3連敗，也讓雙城中斷3連勝。

MLB／「投手大谷」可能關機！羅伯茲不說死：能投一局都有價值

大谷翔平本季是否還會站上投手丘，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）給出最新消息，坦言讓「投手大谷」關機到季末已成為球隊考慮的選項之一，不過道奇也沒有設定最後期限。

MLB／最強投手被最強打線打爆！米蕭洛斯基4局失5分神紀錄中斷

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天繳出本季最差表現，主投4局丟5分，球季前25場先發都能把自責分控制在3分以內紀錄中斷，不過釀酒人以9：5拿下勝利。

MLB／美聯塞揚鹿死誰手？洋基少主寫史上首見紀錄 藍鳥希斯6局好投

球季進入尾聲，美聯塞揚獎競爭白熱化，洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）繳出8局失1分超優異先發，無關勝敗，洋基在延長第10局以6：3擊敗天使隊。藍鳥隊希斯（Dylan Cease）繳出6局0失分好投，幫助藍鳥以11：0完封守護者隊，拿下勝投。

MLB／3局失7分後勞爾成道奇最新傷兵 還好崔能回歸成及時雨

道奇左投勞爾（Eric Lauer）昨日面對紅雀僅投3局狂失7分，今日球團隨即宣布，他因為左手肘發炎進入傷兵名單，不過道奇牛棚也迎來重要戰力回歸，宣布因右手肘發炎缺陣的崔能（Blake Treinen）已正式歸隊，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。