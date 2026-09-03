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MLB／美聯塞揚鹿死誰手？洋基少主寫史上首見紀錄 藍鳥希斯6局好投
球季進入尾聲，美聯塞揚獎競爭白熱化，洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）繳出8局失1分超優異先發，無關勝敗，洋基在延長第10局以6：3擊敗天使隊。藍鳥隊希斯（Dylan Cease）繳出6局0失分好投，幫助藍鳥以11：0完封守護者隊，拿下勝投。
洋基與天使交手，4局上羅沙里歐（Amed Rosario）敲出場地規則二壘打，先馳得點。斯萊特勒投到第7局才被敲第2支安打，是葛里森姆（Vaughn Grissom）擊出的追平陽春砲。
斯萊特勒8局投完後退場，雙方1：1進入延長賽，洋基兩出局滿壘後連敲3支安打，一口氣進帳5分。10局下天使巴勒斯特洛斯（Moisés Ballesteros）敲出2分砲，終場仍以3：6輸球。
斯萊特勒總計8局只被敲2安打，投出9次三振沒有保送，失掉1分。斯萊特勒本季總共有19 場先發，只失1分以內，創下洋基隊史單季新紀錄。斯萊特勒本季總共先發29場，12勝6敗，171.2局投出210次三振，防禦率2.04，每局被上壘率0.94。
另外，洋基總教練布恩10局下被驅逐出場，本季第5次。布恩生涯第51次被驅逐出場，超越哈格羅夫（Mike Hargrove），獨居歷史第24，歷史第1是勇士隊名帥考克斯（Bobby Cox）的162場。
藍鳥今天與近2戰狂攻17分的守護者交手，希斯主投6局只被敲4支安打，投出4次三振沒有保送，奪下本季第10勝。希斯今年已先發26場，156.1局狂飆221次三振，防禦率2.25，每局被上壘率1.04。
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