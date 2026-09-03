快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／美聯塞揚鹿死誰手？洋基少主寫史上首見紀錄 藍鳥希斯6局好投

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）。 法新社
洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）。 法新社

球季進入尾聲，美聯塞揚獎競爭白熱化，洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）繳出8局失1分超優異先發，無關勝敗，洋基在延長第10局以6：3擊敗天使隊。藍鳥希斯（Dylan Cease）繳出6局0失分好投，幫助藍鳥以11：0完封守護者隊，拿下勝投。

洋基與天使交手，4局上羅沙里歐（Amed Rosario）敲出場地規則二壘打，先馳得點。斯萊特勒投到第7局才被敲第2支安打，是葛里森姆（Vaughn Grissom）擊出的追平陽春砲。

斯萊特勒8局投完後退場，雙方1：1進入延長賽，洋基兩出局滿壘後連敲3支安打，一口氣進帳5分。10局下天使巴勒斯特洛斯（Moisés Ballesteros）敲出2分砲，終場仍以3：6輸球。

斯萊特勒總計8局只被敲2安打，投出9次三振沒有保送，失掉1分。斯萊特勒本季總共有19 場先發，只失1分以內，創下洋基隊史單季新紀錄。斯萊特勒本季總共先發29場，12勝6敗，171.2局投出210次三振，防禦率2.04，每局被上壘率0.94。

另外，洋基總教練布恩10局下被驅逐出場，本季第5次。布恩生涯第51次被驅逐出場，超越哈格羅夫（Mike Hargrove），獨居歷史第24，歷史第1是勇士隊名帥考克斯（Bobby Cox）的162場。

藍鳥今天與近2戰狂攻17分的守護者交手，希斯主投6局只被敲4支安打，投出4次三振沒有保送，奪下本季第10勝。希斯今年已先發26場，156.1局狂飆221次三振，防禦率2.25，每局被上壘率1.04。

洋基 藍鳥 Cam Schlittler 希斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／山本由伸從無安打突然挨兩轟 大谷單場吞4K道奇又輸紅雀

山本由伸今天一度主宰戰場，對紅雀隊投完前5局未被揮出安打，接下來兩局卻被轟出兩支兩分砲，挑戰本季第13勝未成；道奇隊被逼到延長賽後，10局上失3分種下敗因，終場以6：8落敗，輸掉3連戰前兩戰。

MLB／李灝宇對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

老虎隊今天對雙城隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇又有好表現，5局上揮出安打攻下1分打點、跑回1分，系列賽連續3場都有打點，老虎打到延長12局以11：6獲勝，終止3連敗，也讓雙城中斷3連勝。

MLB／「投手大谷」可能關機！羅伯茲不說死：能投一局都有價值

大谷翔平本季是否還會站上投手丘，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）給出最新消息，坦言讓「投手大谷」關機到季末已成為球隊考慮的選項之一，不過道奇也沒有設定最後期限。

MLB／最強投手被最強打線打爆！米蕭洛斯基4局失5分神紀錄中斷

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天繳出本季最差表現，主投4局丟5分，球季前25場先發都能把自責分控制在3分以內紀錄中斷，不過釀酒人以9：5拿下勝利。

MLB／美聯塞揚鹿死誰手？洋基少主寫史上首見紀錄 藍鳥希斯6局好投

球季進入尾聲，美聯塞揚獎競爭白熱化，洋基隊少主斯萊特勒（Cam Schlittler）繳出8局失1分超優異先發，無關勝敗，洋基在延長第10局以6：3擊敗天使隊。藍鳥隊希斯（Dylan Cease）繳出6局0失分好投，幫助藍鳥以11：0完封守護者隊，拿下勝投。

MLB／3局失7分後勞爾成道奇最新傷兵 還好崔能回歸成及時雨

道奇左投勞爾（Eric Lauer）昨日面對紅雀僅投3局狂失7分，今日球團隨即宣布，他因為左手肘發炎進入傷兵名單，不過道奇牛棚也迎來重要戰力回歸，宣布因右手肘發炎缺陣的崔能（Blake Treinen）已正式歸隊，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。