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MLB／最強投手被最強打線打爆！米蕭洛斯基4局失5分神紀錄中斷
釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天繳出本季最差表現，主投4局丟5分，球季前25場先發都能把自責分控制在3分以內紀錄中斷，不過釀酒人以9：5擊敗小熊隊。
小熊團隊OPS值0.772是今年全大聯盟最強，米蕭洛斯基首局就遭布萊格曼（Alex Bregman）2分砲狙擊，第2局面對8名打者，投出2保送，被敲3支安打，單局掉3分。接下來兩局米蕭洛斯基都有被上壘，但都沒掉分，提前結束投球工作。
總計米蕭洛斯基投92球僅53好球，主投4局被敲5支安打，投出4次保送，失掉5分，防禦率暴漲至1.97。釀酒人全場14支安打攻下9分，加上牛棚投手未失分，終場仍以9：5贏球，米蕭洛斯基無關勝敗。
這是米蕭洛斯基本季第一次單場失掉超過3分自責分。自1913年兩聯盟正式統計自責分以來，若不計開局投手，米蕭洛斯基球季前25場先發都把自責分控制在3分以內，並列史上第3長。
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