MLB／「投手大谷」可能關機！羅伯茲不設死線：能投一局都有價值

大谷翔平本季是否還會站上投手丘，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）給出最新消息，坦言讓「投手大谷」關機到季末已成為球隊考慮的選項之一，不過道奇也沒有設定最後期限。

「我們沒有一個明確的時間表，因為考量到他在名單上的運用方式，他能替我們投的任何一局都是額外的幫助。如果說他只能替我們投1局或2局，就沒有價值，那並不是真的。」

真正讓道奇有所顧慮的，其實不是大谷能投多少局，而是繼續投球是否可能影響他的健康。

「代價在於，這會不會影響他的健康？所以我們真的沒有一個明確時間點，告訴自己『好，就是到這一天，如果不行我們就停止了。』」

「我當然知道他投球的價值，但如果你的身體不是100%，那可能多少會影響到進攻端的表現。這只是我自己的推測。老實說，這是他的決定。如果他覺得自己有能力做到，那我們就會繼續執行這項計畫，直到它不再合理為止。」

「我知道他和普萊爾（Mark Prior）、投手部門以及防護團隊一直保持一致的步調，但對我而言，他必須先投一次牛棚，之後我們再看看下一階段要怎麼走。」

大谷原先投球復健看似相當順利，8月29日甚至完成20球牛棚練投，一度被認為距離重返投手丘又更近一步，沒想到隔天羅伯茲突然宣布，大谷不會按照原先預期的進度回歸，投球計畫也因此暫時踩下煞車。

至於是否可能暫時放棄投手身分，改讓大谷鎮守角落外野，羅伯茲被問到這項可能性時直接表示已經「不在考慮範圍內」。

值得注意的是，羅伯茲這番較為保守的說法，與球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）的態度形成些許差異。佛里曼表示，他仍相信大谷本季會再次登板，但同樣沒有給出確切時間表。

由於左膝傷勢，大谷自7月4日後就沒有再以投手身分登板，他在明星賽期間接受關節潤滑劑玻尿酸注射治療，並持續以指定打擊身分出賽。

自7月4日最後一次登板後，大谷仍維持相當出色的進攻表現，打擊三圍為.269／.344／.538，只是相較他加盟道奇後所展現的MVP級火力，確實稍微有所下滑；本季則出賽128場，打擊率2成81，敲出30發全壘打、80分打點並跑回88分。

投手丘方面，大谷本季完成14場先發，繳出8勝2敗，期間被敲55支安打、失21分其中17分自責，送出95次三振，僅被敲4發全壘打。