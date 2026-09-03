MLB／3局失7分後勞爾成道奇最新傷兵 還好崔能回歸成及時雨

道奇左投勞爾（Eric Lauer）昨日面對紅雀僅投3局狂失7分，今日球團隨即宣布，他因為左手肘發炎進入傷兵名單，不過道奇牛棚也迎來重要戰力回歸，宣布因右手肘發炎缺陣的崔能（Blake Treinen）已正式歸隊。

崔能傷癒歸隊對道奇無疑是及時雨，牛棚多了一位可信賴的選項，而為了騰出40人名單空間，球隊將右投克萊因（Will Klein）改移入60天傷兵名單。

但壞消息是勞爾同日成為最新傷兵，他在昨天先發面對紅雀狀況不佳，主投3局就被敲出8支安打、失掉7分，道奇最終以8：13吞下敗仗。值得注意的是，勞爾賽後受訪時完全沒有提到手肘不適，甚至表示自己賽前熱身時身體感覺沒有異狀。

「我熱身的時候感覺很好，在牛棚也感覺很好，但上場之後，不知道為什麼就突然失去了掌控。我想我可能在這段期間嘗試調整得有點太多了，我不認為有什麼非常明顯的問題。」

沒想到僅隔一天，道奇就宣布勞爾因左手肘發炎進入傷兵名單，也讓前一晚突然失常的原因多了一項可能因素。

勞爾本季原先效力藍鳥，8場比賽繳出1勝5敗、防禦率6.69，道奇在5月18日以現金交易將他網羅。轉戰洛杉磯後，他本季累積出賽14場、其中12場先發，戰績7勝2敗、防禦率4.50。

此外，自6月21日起因右手肘發炎缺陣的右投崔能（Blake Treinen）已正式歸隊，在復健期間分別於低階1A安大略與3A奧克拉荷馬市出賽，合計7場投6.1局沒有失掉任何分數，並送出8次三振，防禦率維持完美的0.00。本季在道奇出賽29場，則繳出4勝1敗、防禦率3.52。