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MLB／金手套捕手罕見失誤改變比賽 老虎教頭：李灝宇站在正確位置

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

老虎隊今天以2：15慘遭雙城隊痛宰，最近17場狂輸14場，距離季後賽漸行漸遠。老虎教頭辛區（A.J. Hinch）提到改變比賽局勢的關鍵失誤。

前4局打完1：1平手，5局下雙城一出局攻占二三壘，雙城打者詹金斯（Walker Jenkins）擊出游擊滾地球，老虎游擊手佩克（John Peck）傳本壘，老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）試圖夾殺三壘跑者，但丁格勒傳三壘卻傳到外野，三壘的李灝宇跳起來也接不到，讓雙城攻下超前分。

針對這個守備，老虎總教練辛區表示：「李灝宇站在正確位置可以抓下出局數，當時感覺很接近解決那局，那是一個額外的出局數。」

丁格勒是去年美聯捕手金手套得主，今年同樣維持頂尖守備進階數據，沒想到卻發生離譜失誤。《底特律自由新聞》記者賽德爾（Jeff Seidel）也無奈表示，老虎又找到一種全新的輸球方式，這次崩盤的起點，是一個傳球失誤。這個失誤瞬間改變整場比賽走向，讓原本膠著的比賽徹底失控。

李灝宇 老虎

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