快訊

66歲徐乃麟再當外公 寶貝孫女小令果報到：幸福的疲累正要開始

亞運籃球／阿巴西、劉錚退出男籃名單 陳冠全、譚傑龍頂替

一坐下秒跳起來！又傳座椅藏針戳傷旅客 台鐵發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／太空人教頭認鄧愷威保送傷害大 美媒揭續投原因：給今井達也熱身

聯合新聞網／ 綜合報導
今井達也。 法新社
今井達也。 法新社

太空人隊今天以1：5輸給白襪隊，台灣投手鄧愷威主投2局失3分、日籍投手今井達也3局失2分，《休士頓紀事報》認為，這場敗仗至少讓太空人牛棚得到休息機會。

報導提到，8月美聯有16名後援投手至少投滿14局，其中5人來自太空人，這5人分別是海德（Josh Hader）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）、歐克（Steven Okert）、布魯柏（AJ Blubaugh）及桑托斯（Enyel De Los Santos）。

海德、阿布瑞尤、歐克與布魯鮑8月合計投59.1局，防禦率僅1.06，其他太空人後援投手合計53局，防禦率高達6.62。太空人8月只要6局結束時還領先，戰績是11勝0敗。

太空人先發輪值仍不穩，今天賽前才宣布布蘭柯（Ronel Blanco）擔任先發，布蘭柯7月傷癒歸隊，先發4場只有1場投滿5局，防禦率7.71，因此被下放3A。今天大聯盟球員名單擴編，他再度重返大聯盟。

儘管布蘭柯4局0失分，但3次保送和20顆界外球，讓他球數達到88球。5局鄧愷威登板掉3分，2名跑者靠觸身球和保送上壘。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，「布蘭柯和鄧愷威今天有些保送真的傷害很大，感覺只要出現保送，對手最後就有辦法把分數送回來。整體來說，投手還是讓我們保有機會，只是進攻實在沒發揮。不過今天只用3名投手，肯定會讓明天狀況好一些。」

今井達也自8月20日後首度登板，其實第5局就開始熱身，第7局才登板。《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）在社群平台上表示，「鄧愷威回來投第6局，或許反映出今井達也熱身所需的時間。」

今井達也 鄧愷威 太空人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／道奇5局就被紅雀開魯閣吞敗！大谷右手肘挨球吻、腳不舒服退場

道奇隊今天在主場展開對紅雀隊的3連戰，沒想到5局就被開魯閣，儘管道奇打線韌性十足，但終場以8：13吞下敗仗，大谷翔平還出現腳不舒服的情況。

MLB／大谷翔平腿和右手肘有受傷？道奇教頭說明狀況

道奇隊今天以8：13遭紅雀隊痛宰，大谷翔平疑似因腿不舒服提前退場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後回報沒有大礙。

MLB／太空人教頭認鄧愷威保送傷害大 美媒揭續投原因：給今井達也熱身

太空人隊今天以1：5輸給白襪隊，台灣投手鄧愷威主投2局失3分、日籍投手今井達也3局失2分，《休士頓紀事報》認為，這場敗仗至少讓太空人牛棚得到休息機會。

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

老虎隊對上雙城隊的系列賽連兩戰大崩盤，昨天首戰以1：11落敗，今天又在6局下被海灌10分大局，終場再以2：14落敗，近17場吞下14敗；李灝宇擔任先發第5棒、三壘手，4打數敲1支長打、有1分打點，連兩天替老虎打回分數。

MLB／球迷得償所望！天使隊終於出售了 賣價40億美元史上最貴

天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）今天傳出同意將球隊出售，並由NFL洛杉磯公羊老闆克倫克（Stan Kroenke）接手，並且估值高達40億美元（約台幣1274億），有望破聯盟紀錄。

MLB／鈴木誠也本季打出生涯年 小熊5年投資確定以成功坐收

鈴木誠也本季繳出4.6bWAR、24轟，攻守俱進創生涯新高，證明小熊5年8500萬美元投資成功，並躋身大聯盟第4位明星級日本打者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。