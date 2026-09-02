MLB／太空人教頭認鄧愷威保送傷害大 美媒揭續投原因：給今井達也熱身

太空人隊今天以1：5輸給白襪隊，台灣投手鄧愷威主投2局失3分、日籍投手今井達也3局失2分，《休士頓紀事報》認為，這場敗仗至少讓太空人牛棚得到休息機會。

報導提到，8月美聯有16名後援投手至少投滿14局，其中5人來自太空人，這5人分別是海德（Josh Hader）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）、歐克（Steven Okert）、布魯柏（AJ Blubaugh）及桑托斯（Enyel De Los Santos）。

海德、阿布瑞尤、歐克與布魯鮑8月合計投59.1局，防禦率僅1.06，其他太空人後援投手合計53局，防禦率高達6.62。太空人8月只要6局結束時還領先，戰績是11勝0敗。

太空人先發輪值仍不穩，今天賽前才宣布布蘭柯（Ronel Blanco）擔任先發，布蘭柯7月傷癒歸隊，先發4場只有1場投滿5局，防禦率7.71，因此被下放3A。今天大聯盟球員名單擴編，他再度重返大聯盟。

儘管布蘭柯4局0失分，但3次保送和20顆界外球，讓他球數達到88球。5局鄧愷威登板掉3分，2名跑者靠觸身球和保送上壘。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，「布蘭柯和鄧愷威今天有些保送真的傷害很大，感覺只要出現保送，對手最後就有辦法把分數送回來。整體來說，投手還是讓我們保有機會，只是進攻實在沒發揮。不過今天只用3名投手，肯定會讓明天狀況好一些。」

今井達也自8月20日後首度登板，其實第5局就開始熱身，第7局才登板。《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）在社群平台上表示，「鄧愷威回來投第6局，或許反映出今井達也熱身所需的時間。」