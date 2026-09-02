MLB／大谷翔平腿和右手肘有受傷？道奇教頭說明狀況

道奇隊今天以8：13遭紅雀隊痛宰，大谷翔平疑似因腿不舒服提前退場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後回報沒有大礙。

大谷翔平本場比賽2打數1安打，獲得1次四壞保送和觸身球保送，第8局被換下場休息。

大谷第5局繞過三壘時回壘，之後面露痛苦，疑似腿不舒服，羅伯茲賽後談到大谷的腿部狀況：「當你全力衝刺後，又必須突然停下來，膝蓋前側會承受相當大的負擔。我有看到那個畫面，但之後沒聽到太多相關回報。這種必須突然急停的情況，很多球員都可能遇到。」

至於被觸身球擊中的右手肘，羅伯茲也表示：「那顆觸身球沒事。」

目前大谷仍以重返投手丘為目標，不過左膝仍有發炎，右手臂也尚未完全恢復，因此8月31日的實戰登板計畫已取消。羅伯茲提到大谷近況不差，「他今天來球場時，看起來真的很有精神。加上中間有休兵日，而且大約2天沒投球，我想他自己應該也感覺右手臂狀況已經好很多。」