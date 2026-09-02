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MLB／比衛冕軍道奇更可怕！釀酒人拒絕打外卡 狂拿86勝獨走全聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人及敗小熊拿下本季第86勝，穩坐聯盟龍頭，戰績更超越衛冕軍道奇。 美聯社
釀酒人及敗小熊拿下本季第86勝，穩坐聯盟龍頭，戰績更超越衛冕軍道奇。 美聯社

釀酒人昨天慘挨小熊9轟被大開魯閣，今天討回顏面，靠著打線狙擊13安的強勁火力，在系列賽以9：4扳回一城，同時拿下第86勝，持續穩坐全聯盟龍頭，甚至超越衛冕軍道奇。

前四局釀酒人雖有零星安打卻沒能「破蛋」，反倒是小熊靠連續安打與失誤率先拿下3分，不過五局上他們靠著安打串聯成功開張，六局上更是單局灌進4分一舉超前，其中當家球星葉力奇（Christian Yelich）敲出超前兩分砲，本季第10轟出爐。

後續釀酒人在第七、八局分別拿下兩分「買保險」，最終以9：4成功雪恥。本戰喬里歐（Jackson Chourio）、圖朗（Brice Turang）、康崔拉斯（William Contreras）、歐提茲（Joey Ortiz）都進帳雙安，全隊敲出多達13支安打，展現火力。

本戰告捷後，釀酒人以86勝53敗戰績獨走國聯中區及全聯盟，勝率高達6成19，而衛冕軍道奇則是以82勝56敗位居國聯西區龍頭。而隨著賽季尾聲到來，若繼續維持高檔表現釀酒人有望直接獲得分區系列賽門票，免去外卡戰。

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