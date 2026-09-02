MLB／道奇5局就被紅雀開魯閣吞敗！大谷右手肘挨球吻、腳不舒服退場

道奇隊今天在主場展開對紅雀隊的3連戰，沒想到5局就被 開魯閣【開魯閣】「開魯閣」是台灣棒球（尤其是中華職棒）的鄉民流行用語，指單場比賽中，球隊讓對手得到 10 分（含）以上，源自台灣知名的「大魯閣棒壘球打擊場」，形容投手表現極差，如同發球機一樣好打。若失分高達 20 分以上，則會被稱為「雙魯閣」。 ，儘管道奇打線韌性十足，但終場以8：13吞下敗仗，大谷翔平還出現腳不舒服的情況。

道奇推出左投勞爾（Eric Lauer）先發，2上紅雀烏力亞斯（Ramon Urias）、薩格斯（Thomas Saggese）背靠背陽春砲，3上打了一輪，5支安打和2個保送，攻下5分大局。

3下道奇貝茲（Mookie Betts）敲清壘二壘打，一口氣追回3分。4上紅雀沃克（Jordan Walker）轟2分砲、5上薩格斯再補一發陽春砲，比分改寫為10：3，道奇魯閣開張。

5下貝茲又敲出帶有1分打點的二壘打，7上紅雀新秀貝耶茲（Joshua Baez）也敲陽春砲，7下道奇當家捕手史密斯（Will Smith）敲二壘打，再追回1分，比數為11：5。

8上紅雀再靠道奇保送、守備失誤、暴投和高飛犧牲打攻下2分。9下道奇靠安打、保送和失誤攻佔滿壘，後續靠守備瑕疵的野手選擇、高飛犧牲打和艾德曼（Tommy Edman）的安打追回3分，終場仍以5分差吞敗。

大谷翔平首打席滾地球出局，第2打席選到四壞保送，第3打席敲中間方向一壘打，第4打席右手肘挨觸身球，上三壘時出現腳不舒服畫面，下一打席被換代打。總計大谷本場比賽2打數1安打，獲得1次四壞保送和1次觸身球保送，OPS值0.911。