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MLB／鄧愷威0：0登板K掉村上宗隆 中繼2局失3分吞本季第7敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄧愷威中繼2局失3分，吞下本季第7敗。 美聯社
鄧愷威中繼2局失3分，吞下本季第7敗。 美聯社

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威休息2天後再獲出賽機會，今天對上白襪隊之戰，在第5局0：0平手局面被換上場，中繼2局失3分，終場太空人以1：5落敗，鄧愷威吞下本季第7敗。

太空人與白襪4連戰第2場比賽，先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）今天投完4局無失分退場，把0：0的局面交由鄧愷威接手。

5局上鄧愷威先製造滾地球抓下第1個出局數，接著對安東納奇（Sam Antonacci）投出觸身球，面對下一棒日籍重砲村上宗隆，先投出1顆壞球，之後用伸卡球和變速球讓他連揮三次空棒遭三振，抓下第2個出局數。

然而鄧愷威在2出局後，先是投出四壞球保送形成一、二壘有人，接著82.4英里（約132.6公里）的橫掃球被班奈坦迪（Andrew Benintendi）敲安打失1分，92.6英里（約149公里）的速球再被蒙哥馬利（Colson Montgomery）揮出二壘打失2分，單局丟3分，讓白襪取得領先優勢。

6局上鄧愷威續投，雖被麥德羅斯（Chase Meidroth）揮出二壘打，接著製造投手前滾地球，鄧愷威接球後傳往二壘，讓二壘跑者遭夾殺出局，之後製造飛球抓下第3個出局數，沒有失分，完成2局的投球任務。

鄧愷威今天中繼2局用35球，有22顆好球，被揮出3支安打，有1次四壞球保送和1次觸身球，失3分，唯一1K賞給村上宗隆，最快球速達93.7英里（約150.8公里），本季防禦率升至4.66。

之後太空人換上日籍投手今井達也接替鄧愷威登板後援，是他繼美國時間8月20日後，暌違13天再次出賽。在球隊0：3落後時上場，面對首名打者村上宗隆就投出四壞球保送，2出局後再丟保送，接著被葛里楚克（Randal Grichuk）揮出二壘打失2分，白襪拉開5分領先。

今井達也一路投完第9局，合計後援3局，用59球有33顆好球，被敲2支安打，有3次保送，失2分，送出5次三振，最快球速96.5英里（約155.3公里）。

太空人此戰全場僅3安，在8局下靠帕瑞達斯（Isaac Paredes）的陽春砲轟回唯一分數，終場以1：5落敗，鄧愷威承擔敗投，也是他本季第7敗。

白襪先發投手柏克（Sean Burke）主投5.2局只被敲1安打，有4次保送，送出6次三振，拿下本季第8勝。

村上宗隆 鄧愷威 MLB

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