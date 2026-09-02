MLB／史肯斯與韋伯合失14分！雙王牌對決卻成「開魯閣大戰」

海盜今天在主場對決巨人，雙方派出王牌史肯斯（Paul Skenes）與韋伯（Logan Webb），不料球迷希望的「強強對飆」戲碼並未上演，兩人更是合失14分，成為瘋狂打擊秀的「最佳背景」。最終海盜洛伊（Brandon Lowe）因對方漏接在9局下跑回再見分，幫助球隊以13：12贏下這場堪稱「籃球比賽」的飆分大戰。

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巨人隊先發韋伯一局下就遭遇亂流，被連續安打狙擊外還投出觸身球，先丟2分更創造滿壘危機，好在讓崔歐洛（Jared Triolo）擊出滾地球，抓到最後一個出局數。而海盜王牌史肯斯則是在二局上被痛擊，面對首位打者先是投出四壞球保送，接著被連續安打失掉2分；但未能立即止血，在1出局一二壘有人的情況下，再被狄佛斯（Rafael Devers）被轟出3分砲，讓巨人打出5分大局逆轉。

只是巨人開心沒有太久，三局下輪到韋伯「放火」，沒抓到任何出局數已被打5安，外加投出兩次保送狂失5分，退場後由羅克斯比（Braxton Roxby）續投，依然沒能澆熄對手攻勢再失4分，巨人單局被狂灌9分，韋伯留下主投兩局挨9安失9分的糟糕成績單，賽後防禦率從3.72暴漲至4.21。

相比韋伯投不完3局就被打爆，史肯斯狀況回穩連守兩局，第五局在2出局後遇到亂流，被連敲兩支安打將打者送上得點圈後退場，接替的隊友拉米瑞茲（Yohan Ramírez）夠給力解決危機，讓史肯斯留下4.2局挨8安失5分，賽後防禦率來到快破4的3.97。

但比賽這時候才開始瘋狂，海盜11：5的優勢交給牛棚卻無法輕鬆贏球，第六局先是失2分，要不是七局上洛伊用本季第29轟幫海盜多拿1分，使得第八局巨人灌進5分只能追成12：12平手。

海盜9局下靠對方一壘手漏接失誤，13：12氣走巨人。 法新社

棒球之神最終還是站在海盜這邊，9局下2出局後攻占二、三壘，靠著巨人一壘手漏接失誤，洛伊跑回再見分，終於以13：12拿下這場「魯閣大混戰」的勝利。