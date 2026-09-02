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MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

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MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
老虎隊對雙城連兩場大崩盤吞敗，李灝宇先發敲二壘打並連2天進帳打點。 路透
老虎隊對雙城連兩場大崩盤吞敗，李灝宇先發敲二壘打並連2天進帳打點。 路透

老虎隊對上雙城隊的系列賽連兩戰大崩盤，昨天首戰以1：11落敗，今天又在6局下被海灌10分大局，終場再以2：14落敗，近17場吞下14敗；李灝宇擔任先發第5棒、三壘手，4打數敲1支長打、有1分打點，連兩天替老虎打回分數。

老虎近況直直落，今天與雙城的交手，儘管首局就打下1分，但下半局馬上就遭克萊門斯（Kody Clemens）的陽春砲追平，而1：1平手的局面維持到第5局，老虎先發梅爾頓（Troy Melton）在5局下失3分，讓雙城超前比數。

6局下梅爾頓又挨路易士（Royce Lewis）一發3分全壘打，留下先發5.1局失7分（5分自責分）的表現退場。老虎牛棚接手後也沒能止血，遭到雙城一陣猛攻，2出局後還有傑佛斯（Ryan Jeffers）再敲一支3分彈，雙城單局打了15人次，敲出8支安打（2轟）、獲得4次四死球保送，狂灌10分擊潰老虎。

李灝宇今天前3次打擊機會，首打席敲出二壘平飛球出局，之後連續2打席遭到三振。8局上老虎1：14落後的局面，李灝宇在2出局一壘有人時上場，掌握投手阿克頓（Garrett Acton）一顆85.5英里（約138公里）的滑球揮成中外野二壘打，擊球初速106.1英里（約170.8公里），連兩場比賽敲長打，替老虎敲回第2分。

李灝宇今天4打數敲1支長打，也是他本季第13支二壘打，另吞下2次三振，繼昨天開轟後，連兩場比賽敲長打且貢獻打點、連5場上壘，打擊率2成70，整體攻擊指數0.742。

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