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MLB／球迷得償所望！天使隊終於出售了 NFL老闆40億美元接手史上最貴

聯合新聞網／ 綜合報導
天使球迷終於等到莫雷諾出售球隊了！ 路透
天使球迷終於等到莫雷諾出售球隊了！ 路透

天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）今天傳出同意將球隊出售，並由NFL洛杉磯公羊老闆克倫克（Stan Kroenke）接手，並且估值高達40億美元（約台幣1274億），有望破聯盟紀錄。

莫雷諾2003年從華特迪士尼公司手中買下天使，至今已過23年，是大聯盟史上首位拉丁裔老闆，球隊也在2004年至2009年之間問鼎巔峰，五度奪下美聯西區龍頭。不過2010年後，天使戰績始終沒有起色，更是僅闖入1次季後賽，甚至在隊伍坐擁大谷翔平和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的連續11個賽季中，勝率仍低於五成。

莫雷諾這幾年的經營讓天使球迷失望透頂。 美聯社
莫雷諾這幾年的經營讓天使球迷失望透頂。 美聯社

天使擁有頂級球星卻持續低迷的戰績，再加上大谷翔平出走道奇等都讓球迷感到不滿，莫雷諾因此飽受外界批評，認為他過度干涉棒球事務，且投入資源不足，導致天使缺乏競爭力。本賽季球隊主場比賽時，不少球迷也高喊「賣掉球隊」。

如今克倫克透過新聞稿表示，將透過自家控股公司「克倫克體育娛樂」（Kroenke Sports & Entertainment）收購天使的控制性股權，也宣告小氣老闆莫雷諾時代正式結束。而根據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）報導，消息人士指出天使售出估值達40億美元，有望超越費里希安諾（Jose E. Feliciano）買下教士的史上最貴39億美元（約台幣1236億）。

MLB 大谷翔平

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