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MLB／道奇4人回大聯盟、2人遭DFA 金慧成仍在小聯盟苦無機會

聯合新聞網／ 綜合報導
韓籍工具人金慧成。 路透
韓籍工具人金慧成。 路透

道奇隊今天球員大幅異動，明星捕手史密斯（Will Smith）、25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）、明星左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）傷癒歸隊，25歲內野手弗里蘭（Alex Freeland）也回到大聯盟，韓籍工具人金慧成仍在小聯盟。

今天是大聯盟擴編首日，球員名單從26人升至28人。道奇4人回大聯盟，外野手湯瑪斯（Alek Thomas）被下放小聯盟3A，28歲捕手洛維特（Ben Rortvedt）遭指定讓渡（DFA）。

由於史密斯和拉辛先前出現傷情，道奇在交易大限前換來洛維特分擔捕手工作。洛維特本季出賽16場，只有1打點，OPS值0.370，如今遭DFA。

另一名捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）在道奇出賽20場，OPS值0.735，預計將和史密斯分擔捕手工作，拉辛因右手肘尺側副韌帶（UCL）部分撕裂，目前只能打擊，暫時還無法蹲捕。

羅布勒斯基8月中因左前臂發炎進15天傷兵名單，本季出賽21場有20場先發，防禦率3.56，每局被上壘率1.10。

道奇先發中外野手帕赫斯（Andy Pages）日前受傷，工具人艾德曼（Tommy Edman）和赫南德茲（Kiké Hernández）可能要去分擔中外野守備工作，弗里蘭有望填補二壘空缺。

韓籍工具人金慧成仍待在小聯盟，他最近7場累積25打數12支安打。本季金慧成在小聯盟累積287打數，有3轟、27打點、13盜壘，打擊率0.272，OPS值0.689。

道奇 金慧成

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