MLB／天堂到地獄只要24小時！洋基投、守崩盤險遭「7連敗」天使開魯閣

洋基前一戰才以16：1血洗宿敵紅襪，沒想到僅隔一天就從天堂掉到地獄。面對已吞下7連敗、戰績低迷的天使，洋基投、守兩端接連「放火」，最終反遭10：1痛宰，外卡領先優勢也被紅襪追近。

洋基此役推出羅德里奎茲（Elmer Rodriguez），第3局天使捕手海尼曼（Tyler Heineman）率先敲出二壘安打，並保送梅克勒（Wade Meckler），接著葛瑞森（Vaughn Grissom）敲出安打，送回天使本場第1分。

第4局兩出局後，羅德里奎茲曲球突然失去準星，連續砸中兩名打者，前2次打席都遭到三振的奈托（Zach Neto）以及「神鱒」楚奧特（Mike Trout）連續敲出安打，一口氣送回2分，天使瞬間取得4：0領先，也將羅德里奎茲打退場。

羅德里奎茲最終僅投3.2局就提前退場，被敲4支安打、送出3次保送與2次觸身球，雖然飆出5次三振，仍失掉4分。

然而天使攻勢尚未結束，葛瑞森在5局下敲出第2支二壘安打，隨後莫爾（Christian Moore）再敲安拿下分數。

接下來洋基守備荒腔，投手富爾默（Michael Fulmer）試圖牽制二壘上的莫爾，但卡波雷拉（Jose Caballero）似乎沒有注意來球，直接從手套旁彈進中外野，莫爾立刻繞過三壘直奔本壘，洋基中外野手葛里沙姆（Trent Grisham）回傳不僅力道不足、方向也出現偏差，讓莫爾一路跑回本壘得分。這也是富爾默加盟洋基後6次登板以來，首度被記上自責分。

6局洋基迎來另一個焦點，希爾（Luis Gil）登板完成自4月27日以來首度大聯盟出賽，送出3次三振，但原本製造看似能形成結束半局的雙殺，偏偏守備又出包，卡波雷拉先是漏掉滾地球，隨後急忙撿球傳往一壘又形成低球，賈西亞沒能成功接住再掉1分。

值得一提的是，卡波雷拉的守備問題凸顯洋基本季游擊防區的巨大隱憂，此役2次失誤過後，洋基本季游擊手合計已經發生多達39次失誤，高居全大聯盟最多。

到了8局，天使仍沒有停手，再從終結者貝德納（David Bednar）手中灌進3分，其中2分來自葛瑞森的二壘安打，將得分推上雙位數，最終洋基以1：10吞敗。葛瑞森此役火力全開，單場敲出3支安打、包辦4分打點。

事實上，貝德納在此役之前整個8月僅失2分，其中只有1分自責分，沒想到單場就遭天使灌進3分。

天使22歲菜鳥先發烏雷納（Walbert Urena）則完全壓制條紋軍，一度連續解決11名打者，主投7局只被敲5支安打，沒有送出任何保送，飆出8次三振，防禦率也下降至2.85，直到5局才被瓊斯（Spencer Jones）逮中失投，一棒將球轟出右中外野陽春砲，成為本季第8轟，將比分追成1：4。值得一提的是，瓊斯近況逐漸升溫，8發全壘打中有5發集中在最近30場比賽。

系列賽第2戰洋基將推出王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，本季戰績7勝7敗、防禦率3.19，天使則由羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）應戰，本季4勝5敗、防禦率6.03。

另外，由於大都會稍早以3：2擊敗光芒，意味著洋基只要拿下這場比賽，就能縮小美聯東區差距；然而他們不僅沒有把握，反而慘敗給近期一勝難求的天使；另一方面，紅襪則在延長10局擊敗水手，也讓洋基在美聯外卡競爭中的優勢遭到追近。目前洋基仍落後美聯東區龍頭光芒4.5場。