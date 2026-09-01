MLB／李灝宇競爭對手+1 老虎教頭讚新秀佩克：成熟的球員

老虎隊今天將自家農場第20名的內野手佩克（John Peck）拉上大聯盟，他也在今天比賽代守，預計美國時間周二和周三擔任先發游擊手。

老虎總教練辛區受訪時稱讚佩克，「我們非常喜歡他的守備，也很滿意他過去幾季進攻端的成長。他是一名很成熟的球員，不管做事方式或日常準備都很有條理。我今天告訴他，不需要做到完美，他看過一些昔日隊友升上來，並成功轉換，所以真正踏上球場前，就該先相信自己做得到。」

辛區告訴佩克，這次上來不是短暫待一下，而是希望佩克能獲得一些守備和出賽機會，也可能從板凳出發，先習慣這個層級，因為他有能力提供穩定守備，也能展現一些長打，接下來就看這次機會能把他帶到哪裡。

現年24歲的佩克本季在2A出賽58場，打擊率0.285、上壘率0.328、長打率0.511，有10轟、44分打點與19次盜壘。佩克主要守游擊，也能守遍內野所有位置。

大聯盟官網分析，佩克身為守備能力穩定的球員，未來有機會和麥克尼格（Kevin McGonigle）、貝耶茲（Javier Baez）一起競爭老虎游擊。

老虎今年有一批新秀陸續升上大聯盟，包含克拉克（Max Clark）、李灝宇、馬爾傑里（Ben Malgeri）、卡拉漢（Brett Callahan）及捕手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）。