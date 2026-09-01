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MLB／曾放話砸大谷！高祐錫重返韓職 依規定無法投季後賽
韓國28歲右投高祐錫日前被雙城隊指定讓渡（DFA），沒有球隊認領他的合約，如今確定成為自由球員，傳出將返韓加入LG雙子隊。
LG團長車明錫今天受訪時表示，「高祐錫預計今天下午回國，我們打算今晚或明天上午完成簽約。」
依照KBO規定，韓國本土球員必須每年7月31日前完成球員登錄，才具備參加季後賽資格，因此高佑錫今年確定無法投季後賽。對於高佑錫因回歸時間較晚，確定無法參加季後賽一事，車明錫則坦言：「非常可惜。」
高祐錫曾在2023年世界棒球經典賽前，發表想對大谷翔平投觸身球的驚世駭俗言論。高祐錫曾在韓職LG雙子7季，累積138次救援成功，2023年出賽44場，拿下15次救援成功，44局投出59次三振，防禦率3.68，每局被上壘率1.36，2024年1月和美職教士隊簽2年450萬美元合約。
不過高祐錫2024年熱身賽表現差勁，從小聯盟2A出發，季中就被交易至馬林魚隊。高祐錫在小聯盟打滾3年，終於在今年7月於雙城隊迎來大聯盟初登板，總計出賽4場，4局投出5K，失掉4分，防禦率9.00，每局被上壘率2.50。
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