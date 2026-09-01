MLB／曾放話砸大谷！高祐錫重返韓職 依規定無法投季後賽

「基襪大戰」向來火藥味十足，在昨日以1：16遭洋基血洗的比賽中，洋基球星「爵士」奇森姆（Jazz ChisholmJr.）在8局大比分領先情況下仍連盜二、三壘，徹底惹火紅襪主播佛萊明（Will Flemming），不僅痛批他是「不上道的球員」，甚至公開建議紅襪投手故意觸身、找他打架。

2026-09-01 12:07