MLB／小熊血洗龍頭釀酒人！單場9轟、單月62轟都創隊史首見

小熊隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）單場三響砲，小熊全隊9轟破隊史紀錄，終場以17：3血洗大聯盟龍頭釀酒人隊。

首局小熊康佛托（Michael Conforto）和霍納（Nico Hoerner）都開轟，2下布萊格曼敲2分砲，4下布萊格曼和鈴木誠也再夯陽春砲。

7下凱利（Carson Kelly）也開砲，釀酒人派野手馮恩（Andrew Vaughn）登板收拾殘局，小熊蕭爾（Matt Shaw）、康佛托和布萊格曼再各刷一支全壘打，終場以17：3拿下勝利。阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）本場比賽5打數1安打，OPS值降至0.949。

小熊全隊20安有9轟，單場9轟創隊史最佳紀錄，也是大聯盟1900年後第2多，僅次1987年藍鳥隊的單場10轟。

小熊8月全隊累積62轟刷新隊史紀錄，也是大聯盟第2紀錄，僅次2019年8月洋基隊的74轟。

儘管釀酒人目前國聯中區仍領先小熊7場勝差，但兩隊未來9天內有6場交手，因此排名仍有變數。小熊目前也暫居國聯外卡第1。小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）表示：「我們現在狀況真的很好，接下來還有很多令人期待的事，也有很多好事在等著我們，當然也會有很多挑戰。不過我們讓自己，站在一個非常有利的位置。」