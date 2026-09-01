MLB／要投手找「不上道」的奇森姆打架！紅襪主播道歉：情緒控制了我

「基襪大戰」向來火藥味十足，在昨日以1：16遭洋基血洗的比賽中，洋基球星「爵士」奇森姆（Jazz ChisholmJr.）在8局大比分領先情況下仍連盜二、三壘，徹底惹火紅襪主播佛萊明（Will Flemming），不僅痛批他是「不上道的球員」，甚至公開建議紅襪投手故意觸身、找他打架。

回顧當時，8局下當時洋基已經取得7：1領先，奇森姆剛盜上二壘，紅襪防守端並沒有特別在二壘牽制他。然而奇森姆隨後又突然起跑攻佔三壘，讓紅襪措手不及，也完成個人本季第40次盜壘。

面對球隊已經大比分落後，對手卻依舊積極盜壘，擔任紅襪轉播工作的佛萊明情緒明顯受到影響，批評齊森姆是「水準低落」球員，甚至將話題延伸到與對方發生衝突，「奇森姆又來了，他專門幹這種事，他是個鄉巴佬聯盟的球員，他不按正規方式比賽，這根本不能算盜壘，我認為這是防守鬆懈。因為他就是這種人。我要直接說了，他打棒球的方式就是錯的。」

紅襪球評布魯克斯（Will Middlebrooks）則說，「對方幾乎舉白旗投降了，通常你不會在比賽末段領先6分時盜壘。他很自私，這是為了個人數據。」

佛萊明接下來的發言變得更加激烈，當奇森姆站上三壘，而威爾斯（Austin Wells）準備進入打擊區時，他竟直接提出，希望紅襪後援投手莫蘭（Jovani Moran）故意用觸身球伺候威爾斯。

「你們難道不會有點想看到莫蘭現在直接砸威爾斯嗎？」

不僅如此，佛萊明注意到莫蘭正朝三壘方向走去、同時盯著奇森姆，竟又直接喊話，希望兩人在場上爆發衝突，「莫蘭應該去跟齊森姆打一架。莫蘭正朝三壘線走過去，而且一直盯著他。」

相關發言迅速引發爭議，佛萊明隨後透過社群平台公開致歉，並透露自己已經因此接到大量電話甚至威脅，也承認自己並不是質疑奇森姆的實力，反而稱讚他「非常出色」、「非常有天賦」，只是無法接受他的比賽方式。

「因為我一直不斷收到電話和威脅，所以我覺得有必要再次出來說明。昨天轉播中的言論確實越界了。我是一個情緒化的人，內心也是一名球迷，而這些情緒滲透進了轉播。我無意對洋基球員或球團有任何不敬，我本來可以、也應該使用不同的措辭。」

「這種宿敵對決總是會讓我非常激動，我很抱歉讓當下的情緒控制了自己。」

佛萊明自2019年起就在《WEEI》擔任紅襪賽事主播，在此之前則曾負責紅襪3A球隊波塔基特紅襪的比賽轉播。