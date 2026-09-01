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MLB／曾單季38轟古巴羅伯特進讓渡名單 金鶯撿走拼外卡
古巴29歲外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）日前被大都會隊放進讓渡名單，金鶯隊今天選擇認領，填補右打戰力。
金鶯將承擔羅伯特本季剩餘300萬美元薪水，羅伯特合約有2027年2000萬美元的球隊選項，買斷金200萬美元。
羅伯特曾在2023年入選明星賽，單季敲出38發全壘打。不過之後表現急遽下滑，連2季OPS低於聯盟平均。
羅伯特今年1月被白襪隊交易至大都會，受椎間盤突出影響，目前只出賽58場，累積10轟、23打點，OPS值0.702。羅伯特本季面對左投OPS0.719，面對右投OPS0.695，金鶯外野左打較多，羅伯特的加入將提供更多調度選擇。
今天賽前，金鶯戰績68勝69敗，距離美聯外卡第3的守護者隊僅1場勝差。
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