MLB／5局下失誤→6局上開轟 李灝宇第8轟破張育成壘打數紀錄

台灣好手李灝宇再度開砲，今天面對雙城隊第六局敲出陽春砲，本季第8轟出爐，推進本季壘打數104，超越張育成2021年的101壘打數，締造台將單季紀錄，距離張育成同一年的9轟，也只差一步了。

老虎今天在客場展開與雙城的3連戰，雙城推出右投布萊德利（Taj Bradley）先發，李灝宇擔任第九棒、三壘手，前兩打席都敲安打。

李灝宇的首打席在第三局兩出局時上場，面對97.8哩（約157.4公里）直球打穿右邊防線；第二打席在六局上擔任首位打者，面對紅中進壘的94.5哩直球，掃出中外野全壘打牆外，擊出初速109.6哩、飛行距離439呎。

李灝宇此役剛在五局下發生守備失誤，造成上壘，隨後就被傑佛斯（Ryan Jeffers）掃出三分砲，六局上用全壘打上演道歉野球，李灝宇一擊球出手，就邁出黑幫老大氣勢般的確信步，再將手上的球棒一甩，這發送進雙城牛棚的陽春砲，幫助老虎開張分數，追近到1：5。