MLB／終結大谷翔平MVP之路？小熊PCA兩戰5轟 狂寫多項歷史紀錄

雖然小熊今天最終以5：7不敵紅人，但期火力燙到幾乎無法阻擋的中外野重砲阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）再度演出單場雙響，讓主場瑞格利球場再度響起越來越高亢的MVP呼聲。

就在前一戰，阿姆斯壯才應小熊傳奇球星索沙（Sammy Sosa）的要求，完成生涯首次單場三響砲表現；隔天面對紅人，他一開賽又立刻開轟，9局再補上一發陽春砲，短短2場比賽狂敲5支全壘打，在國聯MVP的熱門程度已經隱約壓過身陷低潮的大谷翔平。

「他讓這一切看起來比實際容易太多。我想我們正在見證某些特別的事情。」小熊總教練康索（Craig Counsell）賽後也難掩驚嘆。

阿姆斯壯本季累積第9支首局首打席全壘打，在小熊隊史單季紀錄中，僅次於索里安諾（Alfonso Soriano）2007年的12支；他在本月已敲出6支首局首打席全壘打，這是大聯盟史上第1棒打者單月最驚人的長打爆發之一。

MLB數據專家蘭斯（Sarah Langs）統計，大聯盟單月首局首打席全壘打紀錄為7支，由史瓦柏（Kyle Schwarber）與索里安諾共同保持。

阿姆斯壯也成為小熊本季第2位在連續2場比賽合計敲出5轟的球員，前一位是史旺森（Dansby Swanson），他在6月30日至7月1日完成同樣壯舉。在此之前，小熊隊史上一次有球員做到，已經要追溯到1979年的金曼（Dave Kingman）與1968年的威廉斯（Billy Williams）。

根據Elias Sports Bureau統計，除了今年小熊之外，大聯盟史上只有1947年海盜曾在同一球季出現兩波由同隊球員完成的連2戰5轟表現，當年都由基納（Ralph Kiner）締造。

隨著一項項歷史註腳累積，阿姆斯壯也讓自己更接近加入小熊國聯MVP傳奇行列。

過去小熊隊史能拿下國聯MVP的球星包括1958、1959年的班克斯（Ernie Banks）、1987年的道森（Andre Dawson）、1984的桑柏格（Ryne Sandberg）年、1998年的索沙，以及2016年的布萊恩（Kris Bryant）。

今天與萊斯特（Jon Lester）一起入選小熊隊史名人堂的戴維斯（Jody Davis）就表示：「我曾和Ryno一起經歷他的MVP球季。現在看阿姆斯壯做的這些事，你會想問，他到底還有什麼做不到？」

阿姆斯壯整個8月全壘打數來到14支，並列小熊隊史單月第4多。小熊隊史單月比他更多的只有索沙，分別為1998年6月的20轟、2001年8月的17轟、1999年8月的15轟，以及道森在1987年8月的15轟。

阿姆斯壯也成為大聯盟自小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）1994年5月單月15轟後，24歲以下球員單月最多全壘打紀錄。

更特別的是，阿姆斯壯這2場大爆發，正好發生在小熊隊慶祝150周年與隊史名人堂儀式周末。前一天小熊邀請大量隊史明星、名人堂成員與MVP球員回到球場，今天則舉行戴維斯與萊斯特的入堂儀式。

阿姆斯壯說：「這裡有150年來的明星球員、名人堂球員與MVP。我覺得這個周末就是最好的例子，如果你想把棒球和『比任何單一球員都更偉大』這件事連結在一起的話。」

此外，根據Elias統計，阿姆斯壯也成為大聯盟史上第4位在單場3轟後的下一場比賽，又敲出首局首打席全壘打的球員。前3人分別是2024年9月4日的史瓦柏、2016年9月6日的道齊爾（Brian Dozier），以及2016年6月1日的貝茲（Mookie Betts）。

目前阿姆斯壯已累積38支全壘打，距離小熊隊史一項長久未見的左打者紀錄越來越近。小熊隊史只有一名左打者曾在單季敲出至少40轟，那就是「甜美揮棒」威廉斯，他在1970年敲出42轟。阿姆斯壯如今有機會改寫這段隊史紀錄。

自6月開始以來，阿姆斯壯已敲出31支全壘打，比同期間任何大聯盟球員都多出至少7支。他目前還有32次盜壘，有機會挑戰大聯盟史上僅出現6次的單季40轟40盜壯舉，最近一次是大谷翔平在2024年完成。

阿姆斯壯已是小熊隊史唯一連續兩季完成30轟30盜的球員，也與索沙1993年、1995年並列，成為隊史唯二曾有兩個賽季完成30轟30盜的球員。

阿姆斯壯的火熱表現已經讓他愈來愈接近年度MVP寶座。當他同時用全壘打、速度、防守與歷史紀錄推動球隊前進時，這位年輕中外野手不只正在打出生涯代表作，也可能正把自己寫進小熊百年隊史最特別的一頁。