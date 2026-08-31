MLB／大谷翔平連10場嚴重熄火 道奇主帥點出打擊狀態問題

道奇今天雖然在客場擊敗老虎，然而近期陷入嚴重低潮的大谷翔平狀態依然欠佳，全場5打數無安打，吞下2次三振，連續10場比賽沒有全壘打和打點進帳，這10場比賽累積40打數只有5支安打，打擊率僅1成25。

賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，球隊必須協助大谷翔平盡快找回狀態，也期待他能在進入9月後重新升溫。

「我們必須讓大谷重新調整好狀態，這是大家都感受到的事情。所以希望回到主場後，無論身體上還是心理上，都能讓他進入更好的狀態。」羅伯茲說。

被問到大谷目前問題是出在打擊策略，還是揮棒本身時，羅伯茲認為兩者都有可能，而且會依每個打席有所不同。

羅伯茲分析：「我認為每個打席狀況都稍微不同。有時候他會放掉可以攻擊的好球，有時候又會去追打壞球，讓好球帶被自己擴大。有時候他的意識也稍微太偏向把球拉向右外野。以大谷的情況來看，我認為是這兩者的組合。」

不過，羅伯茲也強調，任何打者在球季中都可能經歷這種低潮，重點是如何協助大谷重新進入正確軌道。他說：「每個人都會經歷這樣的時期。無論如何，我們必須讓他重新回到軌道上。」

儘管大谷已連續10場沒有開轟，羅伯茲並未把情況看得過於嚴重。他仍相信，只要大谷重新找回節奏，很快就能再次展現破壞力。羅伯茲表示：「一旦他開始進入狀態，那一定會是很有趣的畫面。」

大谷翔平的低迷讓他的年度MVP之路可說是蒙上一大陰影，特別是對照小熊強打阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）兩戰狂敲5轟的可怕狀態，基本上已經掌握奪獎的有利地位。大谷翔平能否重新點燃打擊氣勢，不僅攸關道奇的排名席次，更會牽動整個國聯的年度獎項歸屬。