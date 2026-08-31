MLB／菊池雄星強勢表現仍吞5連敗 在天使快一年不知勝投滋味

天使隊日本投手菊池雄星本季一勝難求，今天對費城人隊先發7局失兩分，未獲打線太多支援，優質表現仍吞第5敗，天使終場2：5輸球，不但主場3連戰被橫掃，而且吞下7連敗，費城人拚出4連勝。

菊池本季9場先發首次投滿7局，用92球完成任務，被揮出6支安打、出現1次保送，投出6次保送，3局上被瑞爾穆托（J.T.Realmuto）轟出陽春砲追平比數，7局上再被索沙（Edmundo Sosa）轟出陽春砲，退場時1：2落後。

費城人8、9局面對天使牛棚再攻下3分，菊池本季戰績掉到0勝5敗、防禦率5.65，最近一次嘗到勝投滋味已是去年9月25日擊敗皇家隊。

菊池本季因為肩傷影響出賽，今天終於投出強勢表現，球速和控球都達一定水準，速球平均95.7英里，最快達到97.8英里，他說：「整季努力提升所有球路的控球能力，「最近幾次先發都能順利搶到好球，並取得球數領先優勢，目前投球狀況不錯。」

菊池表示，今天的速球狀況很好，都能投到想要的位置，但被轟出兩支全壘打都投到好球帶正中央，關鍵時刻必須把球投到更刁鑽、更難打的位置。

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）投6局失1分，奪下本季第11勝，費城人77勝60敗在國聯外卡和小熊隊並列第1，反觀天使52勝85敗和洛磯隊並列大聯盟最差紀錄。