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MLB／阿姆斯壯對紅人兩戰瘋狂5轟 今永昇太生涯首嘗單季10敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
國聯MVP熱門人選阿姆斯壯手感火燙，又是上演單場雙響砲。 法新社
國聯MVP熱門人選阿姆斯壯手感火燙，又是上演單場雙響砲。 法新社

國聯MVP熱門人選阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今天又出現首局首打席全壘打，而且單場雙響砲，但小熊隊日本投手今永昇太先發5局失6分，無法抵擋紅人隊砲火，終場以5：7落敗，今永旅美3年首次嘗到單季二位數敗投。

阿姆斯壯1局下面對紅人王牌投手伯恩斯（Chase Burns），在滿球數時把98.9英里速球轟上中右外野看台，本季第37轟出爐，9局下追加陽春砲，目前38轟在大聯盟全壘打榜暫居第2，只落後費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的40轟紀錄。

阿姆斯壯昨天締造生涯首次單場3響砲紀錄，今天又敲出本季第9支首局首打席全壘打，隊史排名第2，只落後索利安諾（Alfonso Soriano）2007年12支，光是本月就有6支首局首打席全壘打，大聯盟單月7支紀錄正是史瓦柏、索利安諾共同保有。

阿姆斯壯從6月初至今，已經轟出30支全壘打，這個數字比同期其他球員至少多出6支，目前38轟32盜很有可能達成「40-40」紀錄，過去只有6人達到里程碑，最近一次是道奇隊大谷翔平前年54轟59盜，也是唯一「雙50俱樂部」成員。

柏恩斯今天先發5.2局被揮出6支安打、失3分（2分自責），本季戰績15勝3敗、防禦率2.79，在國聯只落後費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）1勝。

今永先發5局，被揮出8支安打，包括3支全壘打，失6分都是自責分，戰績掉到8勝10敗、防禦率4.01，加盟小熊3年首次單季10敗。

今永昇太先發5局失6分，苦吞本季第10敗。 美聯社
今永昇太先發5局失6分，苦吞本季第10敗。 美聯社

今永昇太 阿姆 紅人

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