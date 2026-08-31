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MLB／老虎處境前年同期非常類似 李灝宇還有機會打季後賽？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美好手李灝宇。 路透社
旅美好手李灝宇。 路透社

老虎隊今天又出現貧打狀況，全場只有兩支安打，旅美好手李灝宇兩次打數都被三振，另獲1次保送，終場1：6不敵道奇隊，在美聯外卡排名第9；老虎官網指出，球隊爭取季後賽門票面臨熟悉的挑戰，目前處境和前年同期非常類似。

老虎最近6場比賽在主場面對兩支頂尖球隊光芒、道奇，都以1勝2敗輸掉系列賽，這6戰加起來只得9分，最近15場比賽更是輸掉12場，目前戰績63勝73敗，在美聯外卡落後排名第3的守護者隊5.5場勝差。

洋基、紅襪隊穩居外卡前兩名，從目前戰況看來，多隊只能爭搶最後一席，老虎雖還有一點點機會，但例行賽最後4周26場比賽幾乎沒有再輸太多場的本錢，明天開始在客場和雙城、守護者交手，將面臨嚴酷考驗。

老虎過去兩季都以外卡身分闖進季後賽，尤其前年86勝76敗更是吊車尾晉級，這兩次都在分區系列賽出局；官網特別提到，球隊今年外卡情勢和前年同期幾乎如出一轍，當時落後差距是5場勝差。

但官網直言，老虎前年此時已經開始強勢反彈，今年同期還未扭轉頹勢，儘管連續迎戰美聯戰績最佳的光芒、國聯西區龍頭道奇並非扭轉局面的絕佳良機，但以球隊目前的狀況，已無權「挑肥揀瘦」，必須全力爭取每場勝利。

旅美好手李灝宇今天兩次打數都被三振，另獲1次保送，本季出賽91場打擊率2成66、全壘打7支、打點33分，是否有機會嘗到生涯首次季後賽機會，就看老虎在最後26場比賽能否「再創奇蹟」。

官網指出，由於交易和傷兵問題，老虎目前陣容相當年輕，球隊已將重心轉向培養球員、把握教學契機，為未來挑戰冠軍累積經驗；從這個角度來看，儘管最近6場主場比賽只有2勝4敗，仍是一次寶貴經歷，讓年輕球員切身體會擊敗頂級強隊所需具備的素質。

老虎總教練辛區（ A.J. Hinch）說：「勝負往往只在一線之間，無論比數差距不大還是大比分落敗，總是讓人徹夜難眠，但球員一直努力奮戰，也不斷吸取經驗。」

老虎 MLB 道奇

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