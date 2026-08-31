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MLB／42歲薛則奪三振躍居史上第9 岡本和真貢獻本季第28轟
藍鳥隊42歲老將薛則（Max Scherzer）今天投出本季代表作，對水手隊之戰先發7局，只被揮出1支安打、1次保送，飆出10次三振，領軍藍鳥7：0獲勝，完成主場3連戰橫掃，生涯奪三振3535次躍居大聯盟史上第9。
薛則用97球完成本季第13場、生涯第487場先發任務，開賽連續三振3名打者，前3局未被揮出安打，4局上才被羅利（Cal Raleigh）揮出二壘打，這半局也飆出3K，讓水手繼續掛零。
薛則7局上用85英里滑球K掉羅利，生涯第3535K出爐，超前名人堂球員派瑞（Gaylord Perry）1K，位居史上第9，優質表現終止7連敗，本季戰績2勝7敗、防禦率6.16，生涯223勝仍居現役投手第2，只落後老虎隊韋蘭德（Justin Verlander）的266勝。
薛則完成歷史性紀錄時，藍鳥主場爆滿42039名球迷起立鼓掌，向這位3屆塞揚獎投手致敬，他說：「我很尊重排行榜那些前輩，能躋身史上前十傑意義非凡，能在主場達到成就，並感受球迷的熱情投入，這種感覺真的很棒。」
薛則本季首次、生涯第115次單場至少投出10次三振，繼4月1日投贏洛磯隊後，再嘗勝投滋味；這是大聯盟史上第3次出現42歲投手投7局、至少10次三振，且讓上壘者（含安打、保送）不超過兩人，萊恩（Nolan Ryan）曾經兩度達成罕見成就。
藍鳥總教練史奈德（John Schneider）表示，薛則從一開始就狀態極佳，控球精準，球種運用也非常出色，「簡直讓人看到顛峰時期的Max！」
藍鳥打線出現10支安打，包括1局下柯克（Alejandro Kirk）兩分砲、6局下岡本和真陽春砲，岡本目前28轟、78分打點仍居隊上雙冠王。
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